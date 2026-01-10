В строительство стрельбищ и инфраструктуры военного полигона в литовском городке Капчяместис будет инвестировано около 100 млн евро, сообщило Минобороны балтийской республики.

На строительство военного полигона в городке Капчяместис, расположенном в Сувалкском коридоре, недалеко от границ Польши и Беларуси, а также Калининградской области РФ, Литва планирует выделить 100 млн евро. Это следует из пресс-релиза министерства обороны балтийского государства, обнародованного в пятницу, 9 января.

"В строительство стрельбищ и инфраструктуры будет инвестировано около 100 млн евро. На полигоне будут работать и служить около 100 гражданских сотрудников и военнослужащих", - указано в сообщении.

Планы Литвы построить военный полигон в Капчяместисе

О планах построить в Капчяместисе военный полигон для подразделения размером с бригаду литовский Госсовет по обороне объявил в конце декабря 2025 года. Советник президента страны Дейвидас Матулёнис подчеркнул, что защите Сувалкского коридора будет уделяться особое внимание со стороны Литвы, Польши и НАТО, передавала литовская медиакомпания LRT.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой, Польшей, Беларусью и Калининградской областью РФ. Ее протяженность составляет менее 100 км, однако она имеет важное стратегическое значение как соединяющая Литву с основной территорией Евросоюза.

Недовольство местных жителей планами создать военный полигон в Капчяместисе

Между тем решение о создании полигона в Капчяместисе натолкнулось на неодобрение со стороны местных жителей. Как говорится в сообщении Минобороны Литвы от 9 января, глава министерства Робертас Каунас, командующий армией балтийской республики генерал Раймундас Вайкшнорас, представители министерства окружающей среды и другие чиновники провели встречу с местными жителями для поиска компромисса.

По данным LRT, в конце декабря замминистра обороны Литвы Бронюс Беляускас "старался убедить жителей аргументом о том, что полигон в Капчяместисе создаст эффект сдерживания для Беларуси, у которой неподалеку находится Гожский полигон". Он подчеркнул, что в других местах Литвы практически нет необходимых для полигона 15 тысяч гектаров государственной земли, следовало из публикации.

Ожидается, что закон, необходимый для создания полигона, будет принят в Литве уже весной.