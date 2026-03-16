Financial Times: США в Иране исчерпали запасы боеприпасов, рассчитанные на годы

В мире
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каждый старт "Томагавка" влетел в копеечку.

Каждый старт "Томагавка" влетел в копеечку.

Только за первые 100 часов войны американцы использовали 168 дорогих крылатых ракет.

Соединенные Штаты с начала войны с Ираном израсходовали запас критически важных боеприпасов, рассчитанный на годы. В частности, речь идет о запасах ракет большой дальности "Томагавк", пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Военно-морской флот будет ощущать последствия этих затрат в течение нескольких лет", – заявил собеседник газеты.

Ожидается, что в ближайшие дни Пентагон направит в Белый дом и Конгресс запрос о дополнительных расходах на военные нужды в размере до 50 млрд долларов.

Ранее на этой неделе представители Пентагона сообщили сенаторам, что первые шесть дней войны обошлись США более чем в 11 млрд долларов – в основном это были расходы на боеприпасы. По словам источника FT, в ближайшие дни ведомство, как ожидается, проинформирует Конгресс о количестве израсходованных боеприпасов.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, за первые 100 часов войны США использовали 168 ракет "Томагавк". Один из американских законодателей заявил FT, что "это очень много" и на восстановление запаса "уйдут годы". Газета отмечает, что стоимость одной ракеты "Томагавк" составляет 3,6 млн долларов.

США и Израиль наносят удары по Ирану с 28 февраля. Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в Персидском заливе.

