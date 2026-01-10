Польские аграрии опасаются наплыва дешёвых продуктов из Южной Америки, что может привести к снижению цен на фермерскую продукцию в ЕС и уменьшить доходы местных фермерских хозяйств.

Польские фермеры в пятницу вышли на улицы городов по всей стране, чтобы выразить свой протест против соглашения ЕС с МЕРКОСУР.

В Варшаве демонстранты, приехавшие из разных регионов, маршем прошли по центру города к зданию Сейма, а затем канцелярии премьер-министра. Ранее несколько сотен тракторов направились в столицу, но их остановили на въезде.

В интервью Euronews фермер из Поморского воеводства, рассказал о причинах недовольства участников акции.

"Мы приехали сюда, чтобы выразить протест против руководства Евросоюза. В последние 20-30 лет мы стали производить более здоровые продукты питания, соответствующие установленным стандартам. А сегодня тот же Союз нарушает все эти нормы и начинает завозить к нам товары из стран, не входящих в блок, и из разных стран Южной Америки", - посетовал наш собеседник.

Ранее в пятницу президент Кароль Навроцкий встретился с фермерами в президентском дворце.

Соглашение "из другой эпохи"

Торговое соглашение между Европейским союзом и МЕРКОСУР - блоком южноамериканских стран - уже много лет вызывает споры и противление в Польше и других странах ЕС. После 25 лет переговоров соглашение находится на стадии принятия странами-членами и Европарламентом.

Протесты против соглашения не прекращаются. В Лионе и Париже фермеры въехали на тракторах на центральные площади, парализовав транспортное движение.

"Это соглашение из другой эпохи, которое обсуждалось слишком долго, его база уже устарела", - написал президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии на сайте X.

Правительство и фермеры - единый фронт?

Хотя польское правительство выступает против сделки, протестующие считают, что оно предприняло недостаточно усилий для защиты сельского хозяйства страны.

Лидер Народной партии и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш подверг резкой критике соглашение с МЕРКОСУР во время недавней встречи в Гдове. Он отметил, что Польша не должна принимать решения, которые несут угрозу отечественному сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и принципам честной конкуренции на рынке Европейского союза.

Адам Яницкий, представитель объединения аграриев "Новая волна", комментирует:

"Жаль, что только сейчас правительство заняло такую чёткую позицию. Я считаю, что им следовало высказать своё несогласие гораздо раньше, сесть за стол переговоров. Это немного легкомысленно. Мы сталкиваемся с одной из самых больших угроз польскому сельскому хозяйству за очень многие годы", - утверждает он.

"Мы возмущены тем, что власти слишком быстро сдались в процессе создания блокирующего подписание меньшинства. Ещё очень давно мы слышали от политиков, что с этим якобы уже ничего нельзя было поделать", - говорит Дамиан Муравец из "Всепольского фермерского протеста".

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из партии "Право и справедливость" написал на своей странице в X: "Стоит также помнить, что, покупая продовольствие в странах МЕРКОСУР, мы косвенно финансируем путинскую Россию. В 2024 году Бразилия была крупнейшим импортёром российских удобрений в мире - она закупала около 11,4 миллиона тонн! Это более четверти всего российского агрохимического экспорта на сумму свыше 3 миллиардов долларов!"

Еврокомиссия не разделяет опасений фермеров и подчёркивает, что заключение соглашения пойдет им на пользу. По мнению ЕК, сельхозпроизводители выиграют, в частности, за счёт отмены пошлин на такие товары, как вино, оливковое масло или шоколад, а также за счет географических указаний для региональных продуктов, таких как овечий сыр, водка и отдельные мясные продукты.

Также ожидается, что соглашение откроет рынки южноамериканских стран для современных технологий из Европы. Кроме того, Комиссия предполагает, что страны МЕРКОСУР станут источником ключевого сырья дляразвития низкоуглеродных технологий. Соглашение между ЕС и Меркосур также включает раздел об устойчивом развитии с обязательными к соблюдению нормами по условиям труда, охране окружающей среды и климата. Включены положения по защите природы, в том числе обязательство обеих сторон выполнять Парижское соглашение.

Чтобы успокоить фермеров, Комиссия предложила открыть доступ к финансированию в размере 45 миллиардов евро уже в 2028 году в рамках следующего бюджета Единой сельскохозяйственной политики, а 10 процентов средств из национальных и региональных бюджетов будут направлены на поддержку сельских районов.

Министр сельского хозяйства Стефан Краевский пообещал системную поддержку фермерам путём увеличения субсидий, финансирования инфраструктуры, различных компенсаций.

Несмотря на протесты по всей Европе, страны ЕС большинством голосов в пятницу согласовали торговую сделку с МЕРКОСУР.

Польша, Франция, Венгрия, Ирландия и Австрия проголосовали против. Бельгия воздержалась. Остальные страны ЕС поддержали инициативу.

Министр Краевский сказал, что намерен обратиться в Суд Европейского союза по поводу торгового соглашения.