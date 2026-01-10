Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ватикан и США обсуждали возможность убежища для Мадуро в РФ - СМИ 0 341

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ватикан и США обсуждали возможность убежища для Мадуро в РФ - СМИ

В канун Рождества государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин вызвал посла США Брайана Берча, потребовав подробной информации о планах Вашингтона в отношении Венесуэлы.

Об этом сообщила газета The Washington Post.

Уточняется, что заместитель Папы Римского спросил, будут ли США преследовать только наркоторговцев или же администрация Трампа действительно стремится к смене режима в Венесуэле.

Паролин признал, что Николас Мадуро должен уйти, но призвал Соединенные Штаты предложить ему пути к отступлению.

Согласно документам, полученным газетой, в течение нескольких дней кардинал пытался получить доступ к сенатору Марко Рубио, стремясь предотвратить дестабилизацию ситуации в Венесуэле. В разговоре с Берчем Паролин заявил, что Россия готова предоставить Мадуро убежище. Он также призывал американцев проявить терпение, подталкивая венесуэльского лидера к этому предложению.

"Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что Путин гарантирует ему безопасность", - сказал источник, знакомый с предложением Москвы.

В Ватикане осудили публикацию информации о предложении Паролина американской стороне.

"Вызывает разочарование тот факт, что были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период", - сообщила пресс-служба Ватикана изданию The Post.

Читайте нас также:
#Путин #США #Ватикан #Венесуэла #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нобелевский институт: Премию мира нельзя передать Дональду Трампу
Изображение к статье: Пять вертолетов - для получения Гренландии Трампу нужно сделать всего четыре простых шага
Изображение к статье: Путин может выдохнуть: нефтяные гиганты США не хотят инвестировать в нефть Венесуэлы
Изображение к статье: Города Германии требуют создать аварийный энергорезерв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео