В канун Рождества государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин вызвал посла США Брайана Берча, потребовав подробной информации о планах Вашингтона в отношении Венесуэлы.

Об этом сообщила газета The Washington Post.

Уточняется, что заместитель Папы Римского спросил, будут ли США преследовать только наркоторговцев или же администрация Трампа действительно стремится к смене режима в Венесуэле.

Паролин признал, что Николас Мадуро должен уйти, но призвал Соединенные Штаты предложить ему пути к отступлению.

Согласно документам, полученным газетой, в течение нескольких дней кардинал пытался получить доступ к сенатору Марко Рубио, стремясь предотвратить дестабилизацию ситуации в Венесуэле. В разговоре с Берчем Паролин заявил, что Россия готова предоставить Мадуро убежище. Он также призывал американцев проявить терпение, подталкивая венесуэльского лидера к этому предложению.

"Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что Путин гарантирует ему безопасность", - сказал источник, знакомый с предложением Москвы.

В Ватикане осудили публикацию информации о предложении Паролина американской стороне.

"Вызывает разочарование тот факт, что были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период", - сообщила пресс-служба Ватикана изданию The Post.