Музей Сальвадора Дали во Флориде анонсировал масштабное расширение «Reveal» стоимостью $65 млн. К 2028 году в музее появятся новые цифровые галереи и образовательный центр, а архитектура здания будет вдохновлена оптическими иллюзиями сюрреализма.

Музей Дали, обладающий крупнейшей коллекцией работ великого сюрреалиста за пределами Испании, официально анонсировал проект расширения стоимостью 65 миллионов долларов. Строительство начнется уже в 2026 году, а торжественное открытие новых площадей намечено на 2028 год.

Проект под кодовым названием «Reveal» («Разоблачение») добавит к существующему зданию около 3250 кв. метров. Основной акцент сделан на синтезе классического искусства и высоких технологий: новые залы будут адаптированы под иммерсивные цифровые экспозиции. Кроме того, в музее появится современный образовательный центр.

Архитектурное решение от Beck Group обещает «играть с ожиданиями» посетителей, перекликаясь с визуальными парадоксами самого Дали. Исполнительный директор музея Хэнк Хайн подчеркнул, что цель реконструкции — не просто увеличить поток туристов, а создать пространство для «более смелых интеллектуальных вызовов». Музей останется открытым для посещения на протяжении всего периода работ.