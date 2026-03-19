Огуречный рассол многие считают отходом, однако опытные хозяйки давно используют его в быту. Этот продукт способен заменить часть привычных чистящих средств и пригодиться в самых разных ситуациях.

Благодаря кислотности и содержанию минералов рассол помогает справляться с загрязнениями. Им можно очищать металлические поверхности: жидкость хорошо растворяет известковый налёт и возвращает блеск посуде, включая изделия из меди.

Используют рассол и на кухне. Его нередко подливают в тесто для блинов, чтобы выпечка получилась более воздушной. Кроме того, жидкость подходит для маринования мяса: она делает волокна мягче и усиливает вкус. Также рассол помогает удалить пригоревшие остатки пищи с кастрюль и может использоваться для обработки разделочных досок, устраняя неприятные запахи.

Применение рассола не ограничивается готовкой. С его помощью протирают стекло, чтобы убрать разводы, освежают холодильник и иногда используют при уходе за комнатными растениями. Правда, делать это стоит в небольших количествах, поскольку избыток соли может повредить растениям. В итоге рассол становится простым способом сократить отходы и сэкономить на бытовой химии.