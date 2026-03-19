Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Огуречный рассол творит чудеса: неожиданные способы применения

Люблю!
Дата публикации: 19.03.2026
Огуречный рассол многие считают отходом, однако опытные хозяйки давно используют его в быту. Этот продукт способен заменить часть привычных чистящих средств и пригодиться в самых разных ситуациях.

Благодаря кислотности и содержанию минералов рассол помогает справляться с загрязнениями. Им можно очищать металлические поверхности: жидкость хорошо растворяет известковый налёт и возвращает блеск посуде, включая изделия из меди.

Используют рассол и на кухне. Его нередко подливают в тесто для блинов, чтобы выпечка получилась более воздушной. Кроме того, жидкость подходит для маринования мяса: она делает волокна мягче и усиливает вкус. Также рассол помогает удалить пригоревшие остатки пищи с кастрюль и может использоваться для обработки разделочных досок, устраняя неприятные запахи.

Применение рассола не ограничивается готовкой. С его помощью протирают стекло, чтобы убрать разводы, освежают холодильник и иногда используют при уходе за комнатными растениями. Правда, делать это стоит в небольших количествах, поскольку избыток соли может повредить растениям. В итоге рассол становится простым способом сократить отходы и сэкономить на бытовой химии.

#экология #кулинария #экономия #советы дом #домашнее хозяйство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео