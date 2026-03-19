Оказали доверие: Lockheed Martin построит в Эстонии центр обслуживания ракетных систем HIMARS 2 192

В мире
Дата публикации: 19.03.2026
BNS
Изображение к статье: Оказали доверие: Lockheed Martin построит в Эстонии центр обслуживания ракетных систем HIMARS

На встрече министра обороны Ханно Певкура и вице-президента американской оборонно-промышленной компании Lockheed Martin Паулы Дж. Хартли в Вашингтоне была достигнута договоренность о том, что Lockheed Martin создаст в Эстонии центр обслуживания реактивных систем залпового огня HIMARS, который будет обслуживать все страны Балтии.

После встречи министр обороны Певкур отметил, что приход в Эстонию одной из крупнейших в мире оборонно-промышленных компаний является знаком доверия и готовности начать долгосрочное сотрудничество между Эстонией и Lockheed Martin. «Мы приложили много усилий для привлечения Lockheed Martin в Эстонию, и сегодняшнее соглашение, я надеюсь, станет началом более масштабного и долгосрочного сотрудничества», — сказал Певкур.

По словам Певкура, Lockheed Martin планирует создать центр обслуживания в течение двух лет, а первоначальный объем инвестиций составит около 10 миллионов евро. «Мы также обсудили возможность дальнейшего расширения присутствия Lockheed Martin, и, по словам вице-президента Хартли, перспективы для расширения начатого сотрудничества весьма позитивны».

На встрече также была достигнута договоренность о том, что делегация Lockheed Martin прибудет в Эстонию в кратчайшие сроки. Возможно, это произойдет уже на следующей неделе.

Lockheed Martin — американский оборонно-промышленный гигант, который, помимо систем HIMARS, производит истребители пятого поколения F-35, системы ПВО Patriot и вертолеты Black Hawk.

#Эстония #вооружение #инвестиции #оборона #himars
