Оппозиционная партия Национальное объединение (NA) внесла в Сейм проект решения с предложением опубликовать список компаний — импортёров и экспортёров, которые продолжают вести бизнес с Россией и Беларусью.

В четверг парламент не включил этот вопрос в повестку заседания, так как возражение высказала внефракционная депутат. Согласно регламенту Сейма, если против включения возражает хотя бы один депутат или премьер-министр, вопрос переносится на следующую сессию. В итоге Сейм решил рассмотреть этот проект на следующей неделе. Против включения выступили депутаты, связанные с партией «Stabilitātei», а также представители фракции «Latvija pirmajā vietā».

Проект предусматривает поручение премьер-министру Эвике Силине (JV) обеспечить публикацию такого списка до 29 марта 2026 года. Документ также подписали депутаты от «Объединённого списка».

Депутат Артурс Бутанс (NA) подчеркнул, что общество имеет право знать, какие компании поддерживают экономические связи со странами, угрожающими региональной безопасности: «Открытость информации в этом вопросе повысила бы прозрачность и позволила бы потребителям, бизнесу и государственным учреждениям принимать более осознанные решения».

В партии считают, что в текущей геополитической ситуации экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью — это не просто частный бизнес-выбор, а вопрос, влияющий на государственную безопасность и общественные интересы.

NA напомнила, что подобный список уже публиковался в 2023 году по инициативе тогдашнего министра экономики Илзе Индриксоне (NA). Однако после смены правительства он стал недоступен.

Партия отмечает, что в последнее время представители коалиции заявляли о готовности вновь опубликовать такой список, поэтому NA выступила с соответствующей инициативой и рассчитывает на поддержку.

При этом подчёркивается, что публикуемая информация должна быть точной, основанной на объективных данных, а также соответствовать принципам законности, честной конкуренции и защиты данных.