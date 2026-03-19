Почему ответственный за airBalic и Rail Baltica министр усидел в своем кресле? На это есть три причины

Дата публикации: 19.03.2026
ФОТО: LETA

"Это последний наш пас в вашу сторону. Дальше - сами!" - Союз зеленых и крестьян угрожает сортаинкам по власти.

Итак, как известно, сегодня Атис Швинка ("Прогрессивные") снова - хоть и опять на тоненького, - но удержался в кресле министра сообщений. А ведь и вчера вечером и сегодня утром, перед началом пленарного заседания, ходили упорные слухи о том, что "зеленые крестьяне" могут и поддержать предложение оппозиционной фракции и проголосовать за увольнение главы минсообщений.

Но сенсации не случилось - за снятие Швинки проголосовали лишь три депутата от Союза зеленых и крестьян - Улдис Аугулис, Янис Вуцанс и Гундарс Даудзе. Итог голосования: 48 за отставку, 50 - против и 1 - воздержался.

Почему же "зеленые крестьяне", несмотря на жесткую критику Швинки с трибуны Сейма, тем не менее его "пощадили"?

Обозначим три основных причины. Первая - "зеленые крестьяне" в оставшиеся до выборов полгода не готовы рушить правительство: очевидно, что если бы Швинку сняли, то "прогрессивные" поставили бы вопрос, к примеру, о снятии министра земледелия Арманда Краузе из СЗК, которого "прогрессивные" обвиняют в незаконном лоббировании интересов деревопереработчиков. Таким образом, "зеленые крестьяне" не стали открывать "ящик Пандоры".

Во-вторых, "зеленые крестьяне", поддержав увольнение Швинки, фактически подыграли бы оппозиции и прежде всего своим конкурентам из партии Шлесерса. Зачем им это всего за полгода до выборов?

И третья причина - "зеленым крестьянам" даже выгодно, чтобы Швинка оставался на посту министра сообщений и был бы постоянным слабым звеном правительства, на которого всегда можно было бы показать пальцем и на любую критику со стороны "прогрессивных" можно было бы сказать, что вы сперва разберитесь со своим "прекрасным" министром. К тому же особых желающих занять кресло Швинки нет, ведь отрасль сообщений в нынешних условиях является просто политически самоубийственной.

Еще один важный аспект. Руководимое "зелеными крестьянами" министерство экономики хочет показать свою способность реагировать на кризисы и добиться снижения акцизного налога на дизельное топливо и здесь без поддержки коалиционных партнеров не обойтись.

#выборы #кризис #партии #коалиция #оппозиция #критика #лоббирование #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
