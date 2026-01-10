Вашингтон одобрил продажу Дании ракет Hellfire II на $45 млн, несмотря на политические заявления о стратегической важности Гренландии.

Пока в Вашингтоне звучат заявления о стратегической важности Гренландии и возможности усиления американского контроля над островом, США одновременно одобряют продажу современного вооружения Дании – формальному суверену этой территории, пишет Defence Express.

Государственный департамент США дал разрешение на продажу Дании пакета вооружения на сумму около 45 млн долларов. Речь идет о 100 управляемых ракетах AGM-114R Hellfire II, а также сопутствующем оборудовании: трех стационарных тестовых ракетах, шести пусковых установках M299, два транспортных прицепа MHU-191/M, три держателя BRU-14, логистическую поддержку, запасные части, техническую документацию и программное обеспечение.

В документе отмечается, что соглашение "будет способствовать продвижению геополитических интересов США и укреплению безопасности НАТО".

Политический парадокс вокруг Гренландии

Одобрение продажи выглядит показательно на фоне политических дискуссий вокруг Гренландии, которую в американском политическом дискурсе все чаще называют стратегически необходимой для США. Впрочем, большинство таких заявлений пока остаются риторическими и не сопровождаются формальными решениями или изменениями в политике Вашингтона.

Дания же остается одним из ключевых союзников США в Европе, поэтому оснований для блокирования военно-технического сотрудничества нет.

Зачем Дании ракеты Hellfire II

Ожидается, что AGM-114R Hellfire II будут использоваться с морских вертолетов MH-60R Seahawk, которые находятся на вооружении ВМС Дании. Учитывая, что флот страны имеет только шесть таких вертолетов, закупка около 100 ракет считается вполне логичной.

AGM-114R, известная как Hellfire Romeo, является одной из самых современных модификаций семейства Hellfire. Она находится в производстве с 2012 года, имеет полуактивное лазерное наведение и способна поражать цели на расстоянии до 8 км. Ракета предназначена для поражения бронетехники, укреплений и надводных целей.

Ракеты Hellfire активно используются странами НАТО, а также Украиной. В частности, в 2024 году США согласовали продажу Чехии ракет AGM-114R вместе с системами APKWS II на сумму 138 млн долларов для оснащения ударных вертолетов AH-1Z Viper.

Напряжение вокруг Гренландии

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп заявил, что США "собираются что-то сделать с Гренландией - нравится им это или нет", потому что если США не получат Гренландию, ее захватят Китай или Россия.

"Я хотел бы заключить сделку простым способом. Если мы не сделаем это простым способом, мы сделаем это более сложным способом", - пригрозил он.

В то же время лидеры пяти политических партий в парламенте Гренландии выступили единым фронтом и дали резкий ответ на территориальные претензии Дональда Трампа, требуя от США оставить остров в покое.