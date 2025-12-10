После того, как в среду в Вильнюсе Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava провела акцию протеста в связи с задержанием Минском сотен литовских грузовиков, около 70 грузовиков литовских перевозчиков выстроились на проспекте Гедимино и около 100 участников протеста потребовали от правительства конкретного плана решения проблемы и освобождения грузовиков или выплаты компенсаций.

«Наша цель — привлечь внимание правительства и общественности к масштабу кризиса, объяснить, что информация о цифрах и другие данные, предоставляемые правительством и Сеймом, не всегда точны. Мы хотим получить четкий план, основанный на датах и ​​действиях, о том, как будут возвращены транспортные средства или срочно выплачена компенсация. Мы хотим добиться, чтобы процесс принятия решений не пробуксовывал», — сказал президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас протестующим на сцене возле Сейма.

«Мы бы поехали протестовать в Беларусь, если бы платили налоги там. Пока мы платим в литовский бюджет, мы будем протестовать в Литве и подавать иски о возмещении ущерба к Литве», — добавил он.

В ходе протеста перевозчики огласили петицию с требованием к представителям правительства в течение 72 часов обнародовать конкретный план действий по возвращению литовских грузовиков, задержанных Беларусью, а также по компенсации фактических убытков, понесенных перевозчиками.

Премьер-министр Инга Ругинене вновь подчеркнула, что правительство не рассматривает вопрос о компенсации убытков перевозчикам, поскольку это должно быть сделано Минском.

«Белорусская сторона задержала автомобили перевозчиков. Вполне логично обратиться к Беларуси за компенсацией ущерба», — заявила Ругинене журналистам в правительстве в среду.

По словам Микенаса, ситуация в Беларуси остается критической, и кризис затронул не только компании и работников, но и экономику страны: «Перевозчики разгневаны, разочарованы — их грузовики стоят по другую сторону границы, и их существование оказалось на грани пропасти».