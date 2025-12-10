Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Свободу фурам! Литовские водители требуют у правительства вернуть грузовики, отобранные Белоруссией 2 1552

В мире
Дата публикации: 10.12.2025
BNS
Изображение к статье: Свободу фурам! Литовские водители требуют у правительства вернуть грузовики, отобранные Белоруссией

После того, как в среду в Вильнюсе Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava провела акцию протеста в связи с задержанием Минском сотен литовских грузовиков, около 70 грузовиков литовских перевозчиков выстроились на проспекте Гедимино и около 100 участников протеста потребовали от правительства конкретного плана решения проблемы и освобождения грузовиков или выплаты компенсаций.

После того, как в среду в Вильнюсе Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava провела акцию протеста в связи с задержанием Минском сотен литовских грузовиков, около 70 грузовиков литовских перевозчиков выстроились на проспекте Гедимино и около 100 участников протеста потребовали от правительства конкретного плана решения проблемы и освобождения грузовиков или выплаты компенсаций.

«Наша цель — привлечь внимание правительства и общественности к масштабу кризиса, объяснить, что информация о цифрах и другие данные, предоставляемые правительством и Сеймом, не всегда точны. Мы хотим получить четкий план, основанный на датах и ​​действиях, о том, как будут возвращены транспортные средства или срочно выплачена компенсация. Мы хотим добиться, чтобы процесс принятия решений не пробуксовывал», — сказал президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас протестующим на сцене возле Сейма.

«Мы бы поехали протестовать в Беларусь, если бы платили налоги там. Пока мы платим в литовский бюджет, мы будем протестовать в Литве и подавать иски о возмещении ущерба к Литве», — добавил он.

В ходе протеста перевозчики огласили петицию с требованием к представителям правительства в течение 72 часов обнародовать конкретный план действий по возвращению литовских грузовиков, задержанных Беларусью, а также по компенсации фактических убытков, понесенных перевозчиками.

Премьер-министр Инга Ругинене вновь подчеркнула, что правительство не рассматривает вопрос о компенсации убытков перевозчикам, поскольку это должно быть сделано Минском.

«Белорусская сторона задержала автомобили перевозчиков. Вполне логично обратиться к Беларуси за компенсацией ущерба», — заявила Ругинене журналистам в правительстве в среду.

По словам Микенаса, ситуация в Беларуси остается критической, и кризис затронул не только компании и работников, но и экономику страны: «Перевозчики разгневаны, разочарованы — их грузовики стоят по другую сторону границы, и их существование оказалось на грани пропасти».

Читайте нас также:
#Литва #граница #кризис #компенсация #правительство #экономика #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Литовцы -не латыши.Все таки потомки Великого княжества литовского и как они ,,убрали ,,потомков любавичечких хасидов из Украины Лансбергисов,так же разберутся и с этой Рунгене..Власть не будет долго ее защищать -самим бы усидеть ..

    3
    1
  • Д
    Дед
    10-го декабря

    Если Литва такая крутая, пусть объявит войну Белоруссии. Они же там выпендривались, хочу проезд закрою, хочу открою, а платить за развлекуху кто будет?

    33
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мамы глядят в будущее с тревогой. Иконка видео
Изображение к статье: У Трампа уже есть план, как вернуть Россию в мировую экономику
Изображение к статье: В Марокко при обрушении двух зданий погибли 22 человека
Изображение к статье: Официальный Токио не решился пойти навстречу Киеву. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео