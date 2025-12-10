Европейские источники заявили телеканалу CNN, что в Европе начали опасаться выхода президента США из мирных переговоров по Украине из-за отсутствия прогресса. Трамп может обвинить Киев и его союзников в срыве соглашения.

В Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп может потерять терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Трамп может выйти них, возложив вину на Киев и европейские столицы за то, что они якобы препятствуют достижению мирного соглашения с Москвой, сообщил в ночь на среду, 10 декабря, американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

В свою очередь также анонимный высокопоставленный американский чиновник согласился с этим предположением, заявив телеканалу, что для главы Белого дома "эта бесконечная война становится все большей политической обузой". Вместе с тем постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил в эфире телеканала Fox News, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта в Украине, если решит, что заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно.

Источники WSJ в Европе: Трамп ставит невыполнимые задачи

При этом европейские источники газеты Wall Street Journal (WSJ) отметили, что США, Украине и России могут потребоваться "недели или месяцы" на устранение противоречий в ключевых пунктах мирного плана. Один из собеседников издания сказал, что Вашингтон ставит перед Киевом и ЕС невыполнимые задачи. "Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. Однако трудно представить, как, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, мы можем добиться быстрых результатов", - заявил источник газеты.

В свою очередь, как утверждали накануне вечером источники газеты Financial Times (FT), Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому время до Рождества, которое в США и Украине празднуют 25 декабря, на то, чтобы согласиться с мирным планом США. При этом источник агентства "РБК-Украина" в Киеве подтвердил, что Трамп действительно ждет от Зеленского быстрого ответа, но конкретного дедлайна ему не ставил.

Зеленский: Мирный план США сократился с 28 до 20 пунктов

Мирный план США, состоявший из 28 пунктов, был переработан и сокращен до 20 пунктов после консультаций европейских лидеров с украинской стороной, сообщил Владимир Зеленский журналистам вечером 8 декабря, на борту самолета, на котором президент летел из Лондона в Брюссель. "Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли. Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден", - цитировало агентство "Интерфакс-Украина" ответы Зеленского. Он пообещал завершить работу над актуальной версией плана до конца дня 9 декабря и после этого передать его в Вашингтон.

Общаясь с журналистами, Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет права отдавать свои территории ни по конституции страны, ни по международному праву. "Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы определенно не хотим ничего отдавать - за это мы и боремся", - привел слова украинского президента телеканал "Суспiльне". Зеленский также затронул вопрос гарантий безопасности. "Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, это от США. Безусловно, если это будет не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а если они будут поставлены на голосование в Конгрессе США", - подчеркнул он.