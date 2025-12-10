Будем держать министра на слове и требовать отчитаться. Так депутаты комиссии Сейма по социальным вопросам отреагировали на обещание министра здоровья при помощи системы единой электронной записи к врачам сократить время ожидания в очереди аж на 15-20 процентов! Об этом сегодня вечером в своем сюжете рассказала программа Panorāma Латвийского ТВ.

Как в очереди к врачу можно ждать не недели и даже месяцы, а даже несколько лет? Такой вопрос прозвучал из уст депутатов на заседании комиссии.

Проблему, по крайней мере, частично уже в следующем году упорядочит модернизация информационных систем отрасли здравоохранения и создание реестров. В настоящее время уже введено электронное направление к врачу. Государство намерено перейти только на электронные направления с мая следующего года.

Электронное направление позволит не только врачу, но и организаторам системы здравоохранения видеть потоки пациентов — когда направление выписано, когда пациент записался на визит, когда услугу получил. Все данные в одном месте позволят избежать случаев повторного выполнения одних и тех же действий в короткие сроки без необходимости.

"Вы приходите к семейному врачу на осмотр, семейный врач видит, что Вам только что сделали анализ крови, когда Вы были у дерматолога. И эта информация у семейного врача видна, и он исключает еще одно направление на анализы крови, так как в этом нет необходимости. Так что пациенту не придется больше везде ходить со своей папкой", - отметила заместитель госсекретаря минздрава Айга Балоде.