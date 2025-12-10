Baltijas balss logotype
Президент может провозгласить бюджет на 2026 год на следующей неделе

Политика
Дата публикации: 10.12.2025
LETA
Изображение к статье: Президент может провозгласить бюджет на 2026 год на следующей неделе
ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич может провозгласить государственный бюджет на 2026 год уже на следующей неделе, сообщил президент на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент сказал, что после получения полного пакета от парламента, за одним исключением - закона о повышении пошлины за проезд грузовиков, который он передал в парламент для повторное чтение, бюджет и сопровождающие документы могут быть провозглашены на следующей неделе.

Уже сообщалось, что 4 декабря Сейм принял в окончательном чтении государственный бюджет на следующий год, поступления которого составят 16,1 млрд евро, расходы - 17,9 млрд евро, а дефицит бюджета - 3,3% от валового внутреннего продукта (ВВП). За принятие бюджета проголосовали 52 депутата, против - 42.

#президент #финансы #Европа #бюджет #парламент #экономика #Эдгар Ринкевич #политика
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го декабря

    Ну и кто его исполнять будет? Неужели те "работнички" из коалиции, которые грызлись до последнего?

    2
    2

