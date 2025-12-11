“Есть и хорошие новости!» - говорит депутат Европарламента Вилис Криштопанс и сообщает о двух важных голосованиях на недавнем заседании Европарламента в Страсбурге.

– Во-первых, 85 депутатов нашей политической группы «Патриоты Европы» обеспечили необходимое большинство при голосовании за то, чтобы еще на год отложить вступление в силу регулы, связанной якобы с защитой лесов. Отсрочка вступления в силу регулы защитит и интересы латвийских крестьян, представителей лесной промышленности, всего народного хозяйства Латвии. Так называемый «зеленый курс», провозглашенный в свое время левацкими политиками, губителен для экономики, и для стран ЕС в целом! Мы, «Патриоты Европы», свою задачу видим в том, чтобы этому вредному «зеленому курсу» противостоять и пытаться всеми силами минимизировать его последствия. Как я уже в свое время рассказывал и читателям вашего издания, в ЕС продолжается борьба ценностей и от исхода этой борьбы зависит очень многое! Только успех правых, консервативных сил сможет спасти Европу от гибели и это отнюдь не преувеличение!

Вторая хорошая новость из Страсбурга — благодаря настойчивости «Патриотов Европы» создана комиссия по расследованию предоставления Еврокомиссией и использования бюджетных средств ЕС на поддержку разного рода неправильственных организаций. Комиссия будет работать 6 месяцев.

Напомню, вашим читателям, что «Патриоты Европы» уже вскоре после того, как была сформирована наша политическая группа, потребовали проведения тщательного расследования использования средств ЕС Еврокомиссией под руководством фон дер Лейен. За предыдущий созыв Европарламента - то есть в период с 2019-го по 2023-ый годы, - Еврокомиссией на поддержку различных неправительственных организаций в странах ЕС было истрачено 17 миллиардов евро! Этот процесс финансирования был очень непрозрачный! Каковы были критерии предоставления финансов? Каков результат от этих грантов?

Среди тех, кому выделялись эти деньги, вы не найдете сторонников правых, консерваторов. Нет среди обладателей грантов тех, кто выступает в поддержку традиционных семей, двух полов и против засилия мигрантов.

Сотни миллионов евро уходили на поддержку все того же вредного для стран ЕС «зеленого курса», пропаганду разных сомнительных идей и инициатив, введение в заблуждение по поводу тех или иных соглашений со странами Южной Америки и т. п. Надеюсь, комиссия докажет, что средства использовались не в интересах жителей ЕС, а для того, чтобы вводить их в заблуждение.

- Господин Криштопанс, последние недели в Латвии идет оживленная дискуссия по поводу идеи-фикс… демонтировать рельсы в восточном направлении. Как Вы к такой инициативе относитесь?

Разумеется, я внимательно слежу за этой дискуссией. Те, кто выходят с подобными предложениями, видимо, совершенно не понимают, что это не просто латвийский участок железной дороги в направлении соседней страны, а часть транзитного пути Евросоюза! Если же инициаторы и те, кто это поддерживают, все понимают, но все равно готовы идти на такой шаг, то это, извините, уже вредительство!

А если завтра усилиями Трампа удастся заключить мирный договор, война прекратится и жизнь начнет возвращаться в нормальное русло, а наши горе-политики уже успеют демонтировать рельсы? Тогда мы будем знать, кого привлекать к ответственности за разрушение латвийской национальной экономики!

- Еще одна свежая новость: в Латвии случился политический скандал после введения пошлин за использование дорог коммерческим транспортом весом в 3 тонны… Президент в итоге вернул парламенту закон на доработку.

Моя позиция и позиция нашей партии: отменить эти дорожные пошлины, поскольку они не выполняют ни фискальной функции (сборы мизерные), ни тем более функции ограничения выбросов CO2. Только недалекие люди думают, что таким образом можно достичь некой климатонейтральности. Приведу лишь один наглядный пример. Германия по своей площади равна 5 территориям Латвии. На территории Германии, равной по площади Латвии, проживает 17 миллионов человек, а у нас на такой же территории — всего 1,8 миллионов. При этом на территории Германии, равной Латвии, где проживают, как я уже сказал 17 миллионов человек, зарегистрировано 20 миллионов автомобилей! В Латвии примерно 1 миллион автомобилей. Так вот ничего страшного, катастрофического с климатом Германии не произошло и уж тем более ничего страшного с климатом не произойдет в Латвии.

Сами пошлины очень несправедливы: одни проезжают в год 5 тысяч километров, другие — 50 тысяч, а платят все одинаково. Нужно восстановить Дорожный фонд и ввести логичный принцип, как во многих странах: кто больше льет в бак топлива, тот больше и платит в Дорожный фонд. Это справедливо, логично и без лишней бюрократии!

