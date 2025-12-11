Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Патриоты Европы добились создания комиссии по расследованию!» 4 3832

Политика
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс.

Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс.

Вилис Криштопанс о результатах заседания Европарламента в Страсбурге, о демонтаже железной дороги и пошлинах.

“Есть и хорошие новости!» - говорит депутат Европарламента Вилис Криштопанс и сообщает о двух важных голосованиях на недавнем заседании Европарламента в Страсбурге.

– Во-первых, 85 депутатов нашей политической группы «Патриоты Европы» обеспечили необходимое большинство при голосовании за то, чтобы еще на год отложить вступление в силу регулы, связанной якобы с защитой лесов. Отсрочка вступления в силу регулы защитит и интересы латвийских крестьян, представителей лесной промышленности, всего народного хозяйства Латвии. Так называемый «зеленый курс», провозглашенный в свое время левацкими политиками, губителен для экономики, и для стран ЕС в целом! Мы, «Патриоты Европы», свою задачу видим в том, чтобы этому вредному «зеленому курсу» противостоять и пытаться всеми силами минимизировать его последствия. Как я уже в свое время рассказывал и читателям вашего издания, в ЕС продолжается борьба ценностей и от исхода этой борьбы зависит очень многое! Только успех правых, консервативных сил сможет спасти Европу от гибели и это отнюдь не преувеличение!

Вторая хорошая новость из Страсбурга — благодаря настойчивости «Патриотов Европы» создана комиссия по расследованию предоставления Еврокомиссией и использования бюджетных средств ЕС на поддержку разного рода неправильственных организаций. Комиссия будет работать 6 месяцев.

Напомню, вашим читателям, что «Патриоты Европы» уже вскоре после того, как была сформирована наша политическая группа, потребовали проведения тщательного расследования использования средств ЕС Еврокомиссией под руководством фон дер Лейен. За предыдущий созыв Европарламента - то есть в период с 2019-го по 2023-ый годы, - Еврокомиссией на поддержку различных неправительственных организаций в странах ЕС было истрачено 17 миллиардов евро! Этот процесс финансирования был очень непрозрачный! Каковы были критерии предоставления финансов? Каков результат от этих грантов?

Среди тех, кому выделялись эти деньги, вы не найдете сторонников правых, консерваторов. Нет среди обладателей грантов тех, кто выступает в поддержку традиционных семей, двух полов и против засилия мигрантов.

Сотни миллионов евро уходили на поддержку все того же вредного для стран ЕС «зеленого курса», пропаганду разных сомнительных идей и инициатив, введение в заблуждение по поводу тех или иных соглашений со странами Южной Америки и т. п. Надеюсь, комиссия докажет, что средства использовались не в интересах жителей ЕС, а для того, чтобы вводить их в заблуждение.

- Господин Криштопанс, последние недели в Латвии идет оживленная дискуссия по поводу идеи-фикс… демонтировать рельсы в восточном направлении. Как Вы к такой инициативе относитесь?

  • Разумеется, я внимательно слежу за этой дискуссией. Те, кто выходят с подобными предложениями, видимо, совершенно не понимают, что это не просто латвийский участок железной дороги в направлении соседней страны, а часть транзитного пути Евросоюза! Если же инициаторы и те, кто это поддерживают, все понимают, но все равно готовы идти на такой шаг, то это, извините, уже вредительство!

А если завтра усилиями Трампа удастся заключить мирный договор, война прекратится и жизнь начнет возвращаться в нормальное русло, а наши горе-политики уже успеют демонтировать рельсы? Тогда мы будем знать, кого привлекать к ответственности за разрушение латвийской национальной экономики!

- Еще одна свежая новость: в Латвии случился политический скандал после введения пошлин за использование дорог коммерческим транспортом весом в 3 тонны… Президент в итоге вернул парламенту закон на доработку.

  • Моя позиция и позиция нашей партии: отменить эти дорожные пошлины, поскольку они не выполняют ни фискальной функции (сборы мизерные), ни тем более функции ограничения выбросов CO2. Только недалекие люди думают, что таким образом можно достичь некой климатонейтральности. Приведу лишь один наглядный пример. Германия по своей площади равна 5 территориям Латвии. На территории Германии, равной по площади Латвии, проживает 17 миллионов человек, а у нас на такой же территории — всего 1,8 миллионов. При этом на территории Германии, равной Латвии, где проживают, как я уже сказал 17 миллионов человек, зарегистрировано 20 миллионов автомобилей! В Латвии примерно 1 миллион автомобилей. Так вот ничего страшного, катастрофического с климатом Германии не произошло и уж тем более ничего страшного с климатом не произойдет в Латвии.

Сами пошлины очень несправедливы: одни проезжают в год 5 тысяч километров, другие — 50 тысяч, а платят все одинаково. Нужно восстановить Дорожный фонд и ввести логичный принцип, как во многих странах: кто больше льет в бак топлива, тот больше и платит в Дорожный фонд. Это справедливо, логично и без лишней бюрократии!

patrioti.jpg

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.

Читайте нас также:
#климат #Европарламент #финансирование #комиссия #леса #политические партии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
7
1
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • С
    Сарказм
    11-го декабря

    Эхх, Вилли, даже твои отвратительные намеки на возможные гешефты с упырями из зазилупья (как будто, какая-то бумажка, придуманная тупеньким Донни, изменит их природу и сотрет все то, что они уже натворили и еще натворят, если им позволить) не помогает тебе усесться на 2 стульях сразу и рекрутировать местный ватобомонд в свой популистский лагерь, только зря в дерьме извалялся. "Патриоты Латвии" - это не то название, которое их способно завлечь, они про "русский мир", путенбох и сысысыр, ты им годишься только как попутчик, да и то очень временный, потом тебе припомнят и неправильную национальность и прочие грешки 90-ых - нулевых.

    2
    32
  • А
    Андрей
    11-го декабря

    " Тогда мы будем знать, кого привлекать к ответственности за разрушение латвийской национальной экономики!" А сейчас не ещё знаете? А чем тогда LPV занималась всё время после выборов в 2022-м? До сих пор никто не сел ни за вредительство, ни за растрату гос.средств!!!! Где, карта, Вилли?

    43
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го декабря

    Всё время всплывает -- Или выскакивает, как чёрт из табакерки!

    24
    9
  • VU
    Vards Uzvards
    11-го декабря

    «Патриоты Европы добились создания комиссии по расследованию!» - как от этого моя жизнь улучшится? Популизм, манипуляция фактами - политическая реклама нетонущего Вилиса. Всё время всплывает ,как известная субстанция в воде. Латышская ылита.

    36
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Инициатива, призывающая высылать нелояльных из Латвии, передана комиссии
Изображение к статье: Ринкевич: участие Польши в саммите G20 укрепит голос Балтийского региона
Изображение к статье: «Прошел год, но ничего не выполнено!»
Изображение к статье: В Сейме отбили попытку Нацобъединения демонтировать рельсы в направлении России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео