Лауреат Нобелевской премии мира Мария Мачадо тайно прибыла в Осло

В мире
Дата публикации: 11.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Лауреат Нобелевской премии мира Мария Мачадо тайно прибыла в Осло
ФОТО: пресс-фото

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, тайно покинувшая родину для поездки в Норвегию, на несколько часов опоздала на вручение Нобелевской премии мира, пишет DW.

Лауреат Нобелевской премии мира за 2025 год, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо прибыла в Осло в ночь на четверг, 11 декабря. Об этом сообщил председатель Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес. Таким образом, она на несколько часов опоздала на официальную церемонию вручения высокой награды, состоявшуюся накануне.

Мачадо появилась на балконе отеля Grand Hotel в Осло и поприветствовала публику. Положив руку на сердце, она пела, а после спустилась на улицу к собравшимся. Позже она опубликовала в своем микроблоге X фото с этой встречи со словами: "Объятие, в котором нуждается вся Венесуэла. Спасибо!!"

Речь дочери Мачадо на вручении Нобелевской премии мира

58-летняя политик более года скрывалась в Венесуэле от властей и ради поездки в Норвегию была вынуждена тайно покинуть страну, нарушив действующий в отношении нее десятилетний запрет на выезд. Нобелевскую премию мира вместо нее получила в Осло ее дочь - Ана Корина Соса Мачадо.

В своей речи, произнесенной от имени матери, она осудила "государственный терроризм" действующего правительства Венесуэлы. Около 2500 человек в стране были "похищены, исчезли, подверглись пыткам" при правлении президента Николаса Мадуро, подчеркнула Мачадо-младшая в ходе выступления.

Нобелевская премия мира для Марии Корины Мачадо

Мария Корина Мачадо удостоилась награды за "неустанную работу" в защиту демократических прав народа Венесуэлы. Нобелевский комитет отметил ее вклад в борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии.

Мария Корина Мачадо - одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро. В 2024 году она активно выступала против официально объявленной в стране победы Мадуро на выборах. Вместе с кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, который заменил Мачадо в избирательном бюллетене после того, как ей запретили участвовать в выборах, оппозиционный лидер была вынуждена скрываться.

В последний раз Мачадо появлялась на публике почти год назад: это произошло 9 января на митингах против инаугурации Мадуро, в третий раз избранного президентом Венесуэлы. Оппозиционерка с августа 2024 года жила в подполье.

DW

#права человека #протесты #Венесуэла #оппозиция #Нобелевская премия #демократия #политика
