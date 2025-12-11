Экономический суд (Ekonomisko lietu tiesa / ELT) в ноябре освободил из-под ареста под залог в 500 000 евро резекненского предпринимателя Элмара Лайзанса, обвиняемого по крупнейшему в истории Латвии делу об отмывании денег и возможного лидера преступной группы, сообщает журнал Ir.

По делу о легализации преступно полученных финансовых средств на сумму в полмиллиарда евро вместе с Лайзансом обвиняются Артём Рыжаков, Руслан Гусев, Владислав Осовских, Янис Пурниньш и Инга Островска.

Лайзанс был задержан полицией в июне прошлого года, и ему был применён арест как мера пресечения. Ещё в декабре 2022 года полиция в пресс-релизе указывала, что после задержания лидера группы началось серьёзное противодействие следствию. Неофициально известно, что во время ареста Лайзанса перевели из Рижского централизованного следственного изолятора в Лиепайскую тюрьму.

Однако 8 ноября этого года, проведя под арестом полтора года, Лайзанс по решению судьи ELT Иевы Янковски был освобождён под залог в размере 500 000 евро. Вопрос о замене меры пресечения рассматривался в закрытом заседании, и ни суд, ни адвокат Лайзанса Елена Квятковская не раскрывают, какие обстоятельства стали основанием для принятия такого решения.

Необходимую сумму внесли в суд в течение двух дней несколько человек, не имеющих процессуального статуса в деле. Законность происхождения денег подтверждена предоставленными в суд платёжными документами и письменными заявлениями, пояснила журналу представитель ELT Лаура Томсоне.

На данный момент в отношении Лайзанса применены следующие меры: обязательство сообщить о смене места жительства, запрет на выезд из страны и обязанность регулярно являться в полицию по месту жительства, пишет Ir.

С августа, когда суд начал рассматривать это объёмное дело, состоялось четыре судебных заседания. Согласно Уголовно-процессуальному закону, приоритет в рассмотрении отдается делам, где обвиняемый находится под арестом. Теперь, после освобождения Лайзанса, дело больше не считается приоритетным.

Прокурор Имант Орубс в комментарии журналу отметил, что изменение меры пресечения может повлиять на дальнейшее рассмотрение дела. До сих пор, по его словам, не было признаков затягивания процесса. Как будет дальше — станет ясно на следующем заседании.

По данным Ir, 500 000 евро — крупнейшая сумма залога, под которую в Латвии освобождали человека из-под ареста. До Лайзанса такая мера применялась к обвиняемому в вымогательстве и отмывании денег бывшему администратору неплатёжеспособности Марису Спрудсу и подозреваемому по делу о коррупции в "Rīgas satiksme" предпринимателю Марису Мартинсонсу.

Как ранее сообщала ЛЕТА, рассмотрение дела по существу в ELT продолжится 16 декабря.

Согласно информации "Firmas.lv", Лайзанс на данный момент является одним из бенефициаров компаний "Ramm", "RZ59", "ReEnergo", "Centro". Он также является единственным владельцем компаний "Investblok", "EMNi", "MRC", "Elters" и бенефициаром "Train Way".

Обвинение утверждает, что участники группы на протяжении длительного времени легализовали более 500 миллионов евро наличных, полученных преступным путём, покупая дорогостоящую недвижимость в Латвии и за рубежом, вкладывая средства в её улучшение, содержание и строительство, а также приобретая движимое имущество и предметы роскоши.

Финансовые средства были получены в результате преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного закона, совершённых при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, указали в прокуратуре.

Участники группы распределили обязанности согласно возможностям каждого способствовать достижению общей цели. Преступления совершались с сентября 2007 года по февраль 2024 года.

Завершён досудебный процесс в отношении зарегистрированного в Латвии юридического лица по вопросу применения принудительного воздействия. Установлено, что преступление было совершено в интересах этой юридической структуры, на основании полномочий одного из членов преступной группы представлять её, принимать решения и осуществлять контроль. Материалы по юридическому лицу переданы в ELT.

В рамках уголовного процесса принято более 90 решений об аресте имущества. Арест наложен на шесть объектов недвижимости в Испании на сумму более 8,5 млн евро, 42 объекта недвижимости в Латвии, безналичные средства на сумму 157 569 евро, наличные в размере 114 732 евро и другие суммы в разных валютах, 29 транспортных средств, включая автомобили класса люкс и коллекцию ретро-авто, доли в капитале предприятий, более 40 ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, коллекционные монеты и элитные наручные часы.

Обвиняемые своей вины не признают.

Ранее передача De facto Латвийского телевидения сообщала, что Лайзанс замешан в деле о международной организованной преступной сети, занимавшейся незаконным распространением сигарет в странах ЕС и Великобритании. При обысках в Лудзе была обнаружена подпольная фабрика с оборудованием и сырьём. В этом деле были задержаны 25 граждан Украины, занимавшихся производством сигарет. Всего было конфисковано 300 миллионов сигарет и 47 тонн измельчённых табачных листьев.

В апреле этого года Государственная пограничная охрана (ГПО) сообщила СМИ, что передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело в отношении 25 граждан Украины, занимавшихся нелегальным производством сигарет в Лудзе. С 23 из них было заключено соглашение о наказании.