От малярии ежегодно умирает 600 000 человек, 95% в Африке 0 90

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Комары-кровопийцы переносят страшную заразу.

Комары-кровопийцы переносят страшную заразу.

47 стран в настоящее время сертифицированы как свободные от недуга.

Малярия остается серьезной угрозой для мирового здравоохранения, по-прежнему вызывая сотни тысяч смертей, особенно среди маленьких детей и беременных женщин, особенно в странах Африки к югу от Сахары.

Возникновение устойчивости к лекарственным препаратам стало серьёзным препятствием на пути контроля и ликвидации заболевания. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая в своём последнем ежегодном докладе отмечает, что за последние 25 лет во всём мире было спасено 14 миллионов жизней, а 47 стран в настоящее время сертифицированы как свободные от малярии.

kaaaa.png

Однако в 2024 году число заболевших малярией по-прежнему превышало 280 миллионов, а число умерших – более 600 000, 95% из которых пришлось на Африку.

В исследовании сообщается, что восемь стран сообщили о подтверждённых или предполагаемых случаях устойчивости к противомалярийным препаратам. По данным ВОЗ, риск массового и неконтролируемого возобновления заболевания также реален из-за сокращения финансирования, которое негативно сказывается на регионе, страдающем от конфликтов, климатического неравенства и нестабильности систем здравоохранения.

В 2024 году на ответные меры было инвестировано около 3,9 млрд долларов США, что составляет менее половины целевого показателя, установленного ВОЗ.

Малярия по-прежнему поддается профилактике и лечению, однако ситуация может ухудшиться, заявляет ВОЗ, призывая к усилению эпиднадзора и масштабным инвестициям в разработку инновационных препаратов нового поколения.

#здравоохранение #эпидемия #Африка #ВОЗ #профилактика #смертность #финансирование #лекарства
Видео