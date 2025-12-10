На улицах Риги 16-летний подросток решил продемонстрировать навыки контролируемого заноса, управляя автомобилем BMW, принадлежащим его родителям. Однако "тренировочный заезд" закончился неудачей — машина выехала на тротуар и врезалась в транспортное средство курьера, припаркованное у местной пекарни. Юношу ждёт несколько административных протоколов, но, по мнению владелицы пекарни, ответственность должны нести и его родители, рассказывает передача Degpunktā (ТВ3).

На записи камеры видеонаблюдения у пекарни на улице Бривибас видно, как курьер выполняет обычную доставку: он заходит в магазин с корзиной в руках, оставив авто на тротуаре. В этот момент со стороны церкви Святой Гертруды подъезжает BMW, который начинает скользить по асфальту — водитель теряет управление.

После удара курьер выбежал наружу и начал выяснять обстоятельства с водителем, одновременно позвонив владелице заведения Виктории. Женщина срочно прибыла на место и благодарна судьбе, что никто не пострадал.

"Клиенты заходят, суббота, люди гуляют, и, конечно, мой курьер. Он задержался здесь буквально на секунду — ему нужно было открыть дверь", — рассказывает Виктория.

Пара минут — и последствия могли бы быть фатальными. После столкновения молодые люди вышли из машины. По словам Виктории, казалось, что они даже не осознали, к чему могла привести их выходка.

"Может, это было бравадой. Они молоды, трудно сказать, возможно, не справились с управлением — всякое бывает", — предполагает она.

Сначала пассажиры, вероятно, попытались скрыться, почесывая головы, но потом остались на месте — возможно, понимая, что вина не только на водителе. Вскоре прибыла Государственная полиция. В разговоре с молодым человеком выяснилось, что у него нет водительских прав и он ещё не достиг 18 лет. Машина принадлежит его родителям, которые вскоре также прибыли к пекарне. Реакция взрослых удивила Викторию:

"Мне кажется, собрались все его родственники — дядя, кто-то ещё пришёл, но никто не сказал: 'Извините за случившееся!' Человеку исполнилось 16 лет 1 декабря. Этого года. И, на мой взгляд, ответственность лежит на родителях".

Однако родителей не оштрафуют — по закону, юноша достиг возраста, в котором может нести административную ответственность и оплачивать штрафы сам.

"За вождение без прав подростку может быть назначен штраф от 280 до 570 евро. За создание аварийной ситуации при съезде с проезжей части — штраф от 25 до 140 евро", — пояснила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

Полиция также продолжит оценивать возможность наложения штрафа за агрессивное вождение, поскольку до аварии свидетели якобы видели, как тот же BMW выполнял похожие заносы на других улицах Риги.

Тем временем Виктории предстоит восстановить повреждённый Lexus и фасад здания у входа. По её словам, это мелочи: "Поменять плитку — морально проще, чем вытирать кровь с тротуара". Она считает, что родителям следовало бы серьёзно поговорить с сыном.

"Если бы этот случай стал уроком для родителей, которые дают детям машины без прав, и они поняли бы, к каким ужасным последствиям это может привести, возможно, у нас было бы меньше всего этого кошмара", — подытоживает Виктория.

