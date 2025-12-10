10 декабря православные христиане отмечают праздник, посвященный одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы, известной как «Знамение». Этот чудотворный образ неоднократно спасал людей. В народном календаре этот день называется Романов день. В старину в это время пекли пироги и размышляли о переменах в жизни.

10 декабря в православных храмах отмечается праздник, посвященный иконе Пресвятой Богородицы «Знамение». Этот образ Божией Матери прославился множеством чудес, связанных с историческими событиями и спасением людей.

Икона Пресвятой Девы Марии «Знамение»

Икона Божией Матери «Знамение» представляет собой изображение Девы Марии, связанное с моментом непорочного зачатия. На ней Богородица изображена во время молитвы, с поднятыми вверх руками, а на груди у нее Младенец.

С данной иконой и ее списками связано множество чудес. Одно из них, согласно историческим записям, произошло в XII веке, когда войска князя Андрея Боголюбского окружили Великий Новгород. Они плотно обложили город, оставив жителям мало шансов на спасение.

Когда страх охватил их, и они начали осознавать свою неминуемую погибель, архиепископ Новгородский Илия услышал голос Божией Матери. Она повелела священнику взять икону «Знамение» и пройти с ней вдоль крепостных стен. Одна из стрел, выпущенных врагами, попала в святой образ, и в этот момент из глаз Девы Марии потекли слезы.

Вражеская армия внезапно пришла в смятение. Воины бросили оружие и разбежались, оставив князя с его приближенными. Горожане устроили праздник, воздавая благодарности иконе «Знамение» молитвами. С тех пор годовщину этого события отмечают в больших и малых церквях.

Знамение ассоциировалось с началом перемен. Наши предки искали знаки, указывающие на повороты в их судьбах. В старину считалось, что если в день Знамения встать лицом к ветру, все печали и невзгоды исчезнут вместе с его порывами.

Народный календарь: Романов день

10 декабря православные христиане также отмечали Романов день, посвященный великомученику Роману Антиохскому. Этот монах, обладавший даром чудотворения, спас многих людей от болезней.

В старину Романов день начинали с посещения храма. Люди молились образу «Знамение», вспоминали великомученика Романа Антиохского. Пресвятую Деву Марию просили о помощи в преодолении жизненных трудностей. После этого в судьбе могли произойти значительные изменения. У иконы просили о примирении враждующих, защите от предательства и зависти, а также об исцелении от болезней, особенно от слепоты.

Считалось, что возле иконы Богородицы можно обратиться к святому великомученику Роману, который помогает супружеским парам избавиться от бесплодия.

Молитва Божией Матери перед иконой «Знамение»

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою чудотворною иконою Твоею, воспоминающее дивное знамение Твоего заступления, великому Новеграду от нея явленное во дни ратнаго на сей град нашествия. Смиренно молим Тя, Всесильная рода нашего Заступнице: якоже древле на помощь отцем нашим ускорила еси, тако и ныне нас, немощных и грешных, сподоби Твоего матерняго заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под покровом милости Твоея Церковь Святую, град Твой (обитель Твою), всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верою и любовию, умиленно просящих со слезами Твоего заступления. Ей, госпоже Всемилостивая! Умилосердися на ны, обуреваемыя грехи многими, простри ко Христу Господу Богоприимныя руце Твоя и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на страшнем Суде его, да, спасаеми всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепое Имя Достопоклоняемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь.

Романов день: народные приметы

Знамение или Романов день могут рассказать о погоде. В старину знали: если звезды горят ярко, значит, будет мороз. Если небесные светила выглядят тусклыми – к оттепели. Если на Знамение заря окрашена в багряный тон, скоро поднимется сильный ветер, который будет все сносить на своем пути. Если воробьи громко чирикают – чувствуют потепление.

Знамение: что нельзя делать

Знамение – праздник особенный. И приметы тоже довольно необычны. Старцы, обладающие опытом, говорили: если на Знамение день выдался теплым, рукоделием лучше не заниматься, иначе можно нечаянно «зашить» тепло. Если после этого начнутся морозы, они могут уничтожить озимые культуры. В Романов день также запрещается:

Впускать в дом нищих людей. Вместе с ними может прийти бедность и нищета.

Рыбачить. Считается, что в это время в рыбу вселяются темные силы, которые доставят много неприятностей.

Пользоваться колющими предметами. В доме может начаться черная полоса.

Проводить шумные мероприятия. Во время поста это считается грехом.

Гадать. Наказанием могут стать болезни близких людей.

Если в Романов день на улице дул сильный ветер, наши предки не умывались утром и не расчесывали волосы. Эти процедуры переносили на более позднее время, чтобы не потерять красоту.