Зима только началась, и уже выпало много снега.

Практические рекомендации по уборке снега, актуальные в текущую зимнюю пору, предоставляет опытный коммунальный работник Александр РЕБРОВ.

Чтобы снег не прилипал к лопате, перед началом работы стоит смазать ковш вазелином, растительным маслом, маргарином или парафином от свечей. Сначала рекомендуется сдвигать снег к краю очищаемой территории, а затем уже выбрасывать его за пределы участка, что позволит сэкономить силы.

Выбирайте лопату так, чтобы можно было удобно держать черенок и минимально наклонять спину — это поможет избежать усталости.

Убирайте снег сразу же, не дожидаясь, пока он утрамбуется и замерзнет.