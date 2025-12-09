«Иногда люди прекращают общение даже с близкими, – отмечает психолог Валерия АЛЕКСАНДРОВСКАЯ. – Причин для этого может быть множество. Возможно, внучкам не нравится точка зрения их тёти, и они предпочитают избегать конфликтов из-за различий в мнениях. Или их не устраивает её манера общения, и они хотят защитить себя от этого и так далее.

Не стоит навязывать общение. Представьте, что кто-то заставляет вас звонить человеку, которого вы не любите, с аргументом: «Ну ему будет приятно». А как насчёт вашего комфорта? Вас принуждают общаться с тем, кто вам неинтересен. Безусловно, поддерживать семейные связи важно. Например, этому способствуют семейные праздники, когда вся семья собирается за одним столом.

Тем не менее, каждый взрослый понимает, с кем ему удобно поддерживать связь, а с кем нет».



