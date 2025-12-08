Сразу же необходимо удалить снег с телефона и очистить все разъемы с помощью ушной палочки, зубочистки или аналогичного предмета, рекомендует специалист по ремонту мобильных устройств Игорь БАРТАШОВ.

Отогревание телефона должно происходить постепенно (при комнатной температуре на влаговпитывающей салфетке или ткани в течение 2-3 часов), что поможет минимизировать образование конденсата, который может повредить технику.

На это время лучше выключить устройство. Не следует оставлять его рядом с батареей или сушить феном, так как перегрев может негативно сказаться на внутренних компонентах.