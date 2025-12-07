Человеческое тело эффективно нагревает слой воздуха, находящийся в непосредственной близости к коже. Однако теплопроводность воздуха крайне низка, а конвекции мешает даже самая легкая одежда. Для обнаженного и неподвижного человека температура в 22–23 градуса может быть не столь комфортной, особенно при наличии ветра.

Для прогрева аналогичного по толщине слоя воды требуется значительно больше энергии, и этот слой легко теряет тепло в «внешнюю» воду. Обычно люди купаются без одежды или в облегающих купальниках, что позволяет прогретому слою свободно смешиваться с холодной водой.

Таким образом, только вода с температурой, близкой к температуре тела, воспринимается как действительно комфортная.