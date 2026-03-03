Baltijas balss logotype
Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран 0 1535

В мире
Дата публикации: 03.03.2026
Euronews
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
ФОТО: Youtube

Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил в интервью Europe Today, что военная интервенция США и Израиля в Иран не подкреплена договорами ООН и международным правом, а также осудил ответные действия Ирана как "неоправданные".

Односторонние действия" США и Израиля в Иране "не подкреплены ни Уставом ООН, ни международным правом", - заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью утренней программе Euronews "Европа сегодня".

Выступая в понедельник утром в прямом эфире, Альбарес также осудил ответные удары Ирана по ряду других стран Ближнего Востока как "неоправданные" и призвал Европейский союз быть "голосом разума" в условиях опасной эскалации.

"Мы осуждаем каждое нарушение прав человека со стороны иранского режима и мы вместе с народом Ирана. Мы хотим защитить их, мы хотим защитить их свободу", - сказал Альбарес.

Но он добавил, что, поскольку конфликт перетекает в более широкий регион, Испания и Европейский союз "должны быть голосом разума, голосом, который пытается внести некоторый баланс в происходящее, который говорит о деэскалации и возвращении к дипломатии и переговорам".

Премьер-министр Испании Педро Санчес - единственный лидер ЕС, открыто осудивший субботние американо-израильские удары по Ирану, которые спровоцировали разрастание конфликта в регионе.

Правительство Санчеса укрепило свою репутацию наиболее критически настроенного к интервенционистской внешней политике президента США Дональда Трампа в Европе и одного из самых жестких критиков войны Израиля в Газе.

"Насилие не приведет к миру, но и демократии и стабильности тоже не будет", - заявил Альбарес в понедельник. "Поэтому мы действительно будем способствовать деэскалации и возвращению за стол переговоров".

Тегеран, тем не менее, заявил, что не вернется за стол переговоров с США, поскольку бомбардировки продолжаются уже третий день.

До субботней интервенции Иран и США вели в Омане переговоры по иранской ядерной и ракетной программам.

Альбарес также отреагировал на комментарии министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в интервью Euronews в воскресенье, в которых он утверждал, что Испания выступает на стороне "мировых тиранов".

"Это абсурдно и смешно. У Испании последовательная внешняя политика", - ответил Альбарес, подчеркнув, что Испания "последовательно" реализует свою позицию в отношении глобальных конфликтов по всему миру.

"Очень немногие страны в мире могут сказать это", - добавил он. "У нас есть последовательный голос в мире, и мы будем продолжать делать это, независимо от того, нравится ли это кому-то".

#Иран #США #права человека #Израиль #МИД #дипломатия #политика
