Еще осенью 2024-го министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) впервые заговорил о готовности государства вмешаться в ценообразование — в сегменте продуктов питания.

Битва с ценами

В минувшем году появился конкретный план действия, включающий три направления. Направление первое — более жесткий контроль за взаимоотношениями торговцев с поставщиками (производителями) продуктов и запрет «выкручивания рук» поставщикам.

Направление второе — заключение некоего контракта между государством и торговцами, в соответствии с которым торговые сети в каждом сегменте базового продовольствия предлагают самый дешевый продукт.

И направление третье, входящее в упомянутый контракт, - это создание инструмента помощи потребителю в поиске самых дешевых товаров.

Напомним, что с первым шагом — по фактическому вмешательству государству в бизнес- отношения торговцев и поставщиков, - политики решили повременить после того, как торговцы согласились подписать контракт (меморандум).

Что же касается собственно меморандума, то он был подписан в конце мая прошлого года! Согласно ему, представители розничной торговли каждые две недели в каждой из категории продуктов питания предлагают один продукт с низкой ценой. Определены 53 категории таких продуктов — это и хлеб, и овощи, мясные продукты (в каждом из видов мяса) свежие ягоды и фрукты, молочные продукты и отдельно — молоко, свежая рыба, мука и крупы, яйца куриные…

Через какое-то время продукт с низкой ценой от того или иного производителя (поставщика) заменяется на другой продукт с низкой ценой от другого производителя (поставщика).

Если же мы говорим об инструменте помощи потребителю, то речь идет о создании интернет-портала, на котором можно найти информацию о ценах на одни и те же базовые продукты питания от основных торговых сетей. И покупатель может сравнить, в каком из магазинов той или иной сети сегодня, к примеру, скидки на хлеб, сметану, сыр или овощи.

В реальности меморандум начал действовать ближе к концу лета, когда действительно на полках магазинов основных торговых сетей появились базовые продукты по более дешевой цене. Зачастую, они первыми и исчезали с полок — к вечеру найти такие продукты в больших торговых центрах было проблематично.

Меморандум инфляцию не напугал

Однако меморандум не остановил рост цен на продукты — инфляция продолжалась и стало быть росли цены в том числе и на базовые продукты, и на самые дешевые продукты в каждом сегменте. Правда, министр экономики Виктор Валайнис указывает на позитивную тенденцию последних трех месяцев, когда рост цен остановился, а на отдельные продукты цены, хоть и минимально, но даже снизились.

Между тем, реального прорыва в ценовом отношении пока не произошло. Не оправдались и надежды правительства на то, что подешевеет продукция местных производителей.

Понятно, что поскольку до выборов остается всего 7 месяцев, властям нужно ускориться — то есть действовать более энергично и решительно, чтобы добиться ЗАМЕТНОГО снижения цен, а не символического в пределах процента! Особенно учитывая, что из-за огромных коммунальных счетов у людей с маленькими и ниже среднего доходами на продукты остается еще меньше денег…

Что же собираются делать власти?

Первое — обновить меморандум! В этом году в марте планируется подписать дополнительное соглашение в отношении низкой ценовой корзины продуктов питания, в том числе расширив спектр включаемых в него продуктов, сказал министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

«В марте мы со всеми вовлеченными сторонами подпишем новое, дополнительное соглашение», — сказал Валайнис, добавив, что достигнута договоренность о том, что в этой корзине низких цен на продовольственные товары будет больше продуктов. Также министр отметил, что продукты, включенные в низкоценовую корзину, должны быть лучше видны в магазинах. «Если мы идем с этими категориями низких цен, то они должны быть достаточно хорошо видны», — сказал Валайнис, отметив, что торговцы подтвердили готовность пойти навстречу в этом вопросе.

Второе — с июля в рамках пилот-проекта снижается ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на отдельные продукты питания (мука, молоко, мяса птицы, свежие яйца). «И тут будет дополнительное соглашение, как будет происходить снижение НДС — какие обязательства берет на себя торговец, какие производитель и посредники, логистические компании», – сказал министр, добавив, что будет отслеживаться этот процесс.

Третье — видимо, для большей «сговорчивости» торговцев Совет по конкуренции на минувшей неделе провел процессуальные действия в бюро Maxima. Подробной информации борцы с картелями пока не дают, но можно понять, что они заподозрили сговор между двумя самыми крупными торговыми сетями на латвийском рынке — Maxima и RIMI. Сами торговые сети факт сговора категорически отрицают.

Достали кнут

Четвертое — депутаты Сейма решили достать с пыльной полки «забытый» законопроект о запрете недобросовестной практики торговли и уже завтра комиссия по народному хозяйству рассмотрит его во втором чтении.

Поправки предусматривают уточнение запрета на одностороннее изменение условий договора. В том числе они установят, что ритейлер (торговец) не сможет без предварительного письменного уведомления изымать товары поставщика из ассортимента. О таких изменениях поставщик должен будет информировать как минимум за 30 дней, за исключением случаев, когда товары не соответствуют условиям договора.

Кроме того, поправки предполагают введение четкого определения прогноза поставок сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Это поможет предотвратить ситуации, когда поставщики вынуждены выпускать товары без покрытия реального заказа. Поправки также запрещают применение односторонних санкций и устанавливают случаи их неприменения, например, если отклонения от прогнозируемого объема поставок незначительны.

Существенные изменения предусмотрены и в порядке расчетов. За регулярные поставки свежих овощей и ягод расчеты придется производить в течение 20 дней, исключая возможность принудительного согласия поставщиков на более длительные сроки оплаты.

Комиссия подчеркивает, что поправки ограничат проявления недобросовестной торговой практики, при этом сохраняя гибкость в сотрудничестве поставщиков и ритейлеров. Поправки являются частью более широких мер по стимулированию честной конкуренции и прозрачного ценообразования в розничной торговле продовольственными товарами.