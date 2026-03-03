Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В суде Сатверсме прозвучало заявление, что русский язык - риск для суверенитета Латвии 10 4817

Политика
Дата публикации: 03.03.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: В суде Сатверсме прозвучало заявление, что русский язык - риск для суверенитета Латвии

Конституционный суд продолжил рассматривать дело, возбужденное по заявлению депутатов фракций Национального объединения и Объединенного списка в Сейме, о нормах Закона об общественных электронных средствах массовой информации, касающихся использования языков национальных меньшинств в общественных СМИ.

В ходе заседания свою позицию относительно места русского языка в общественных медиа высказал депутат Сейма Эдвардс Смилтенс (Объединенный список).

«Необходимо учитывать так называемый русский мир — идеологию, один из наиболее заметных представителей которой Александр Дугин неоднократно недвусмысленно подчеркивал: русский язык — это не просто средство общения, а основа российской идентичности и геополитического влияния. Территории, на которых постоянно поддерживается русскоязычное информационное пространство, в рамках этой идеологии формируют границы России», — подчеркнул Смилтенс.

Депутат отметил, что с такой точки зрения постоянное присутствие русского языка в общественных медиа «уже не является безобидным вопросом доступности информации для не владеющих латышским языком, а представляет собой манипулятивный инструмент укрепления иной идентичности и лояльности к России».

Это инструмент, который подрывает единое ценностное пространство и объективно создает риск для суверенитета Латвийского государства, добавил Смилтенс.

«И это не преувеличение. Никто не оспаривает, что оспариваемые нормы действительно допускают существенное расширение присутствия русского языка в общественных медиа на основании лишь положительного голосования двух членов Совета общественных электронных СМИ. Решения двух человек. Решения, которое потенциально может восстановить влияние идеологии русского мира в Латвии — не с помощью танков и ракет, а посредством действий, которые в настоящее время допускает закон. И именно поэтому этот вопрос не является формальным. Это вопрос конституционного характера — о самоопределении государства, о его информационном пространстве и о его будущем», — заявил Смилтенс.

По мнению заявителей, оспариваемые нормы, устанавливающие обязанность общественных электронных СМИ создавать программы радио и телевидения определенного объема на языках национальных меньшинств, умаляют значение латышского языка как единственного государственного языка в демократическом обществе и создают угрозу государственной безопасности.

Поэтому, по их мнению, данные нормы не соответствуют положениям преамбулы Конституции о «латышском языке как единственном государственном языке» и статье 4 Конституции.

В свою очередь, советник Юридического бюро Сейма Лаура Ямбушева заявила в Конституционном суде, что контент общественных медиа на языках национальных меньшинств является важной альтернативой российскому информационному пространству и помогает снижать влияние пропаганды и дезинформации.

Читайте нас также:
#русский язык #Латвия #геополитика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
2
3
3
0
17

Оставить комментарий

(10)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Опередили Швецию!» Отчитались о мощном росте ВВП Латвии
Изображение к статье: В Рижском замке занялись демографическими проблемами
Изображение к статье: Браже: Латвия осуждает атаки Ирана
Изображение к статье: Обширная медицинская недвижимость принадлежит Риге. Фото автора. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео