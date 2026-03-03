Конституционный суд продолжил рассматривать дело, возбужденное по заявлению депутатов фракций Национального объединения и Объединенного списка в Сейме, о нормах Закона об общественных электронных средствах массовой информации, касающихся использования языков национальных меньшинств в общественных СМИ.

В ходе заседания свою позицию относительно места русского языка в общественных медиа высказал депутат Сейма Эдвардс Смилтенс (Объединенный список).

«Необходимо учитывать так называемый русский мир — идеологию, один из наиболее заметных представителей которой Александр Дугин неоднократно недвусмысленно подчеркивал: русский язык — это не просто средство общения, а основа российской идентичности и геополитического влияния. Территории, на которых постоянно поддерживается русскоязычное информационное пространство, в рамках этой идеологии формируют границы России», — подчеркнул Смилтенс.

Депутат отметил, что с такой точки зрения постоянное присутствие русского языка в общественных медиа «уже не является безобидным вопросом доступности информации для не владеющих латышским языком, а представляет собой манипулятивный инструмент укрепления иной идентичности и лояльности к России».

Это инструмент, который подрывает единое ценностное пространство и объективно создает риск для суверенитета Латвийского государства, добавил Смилтенс.

«И это не преувеличение. Никто не оспаривает, что оспариваемые нормы действительно допускают существенное расширение присутствия русского языка в общественных медиа на основании лишь положительного голосования двух членов Совета общественных электронных СМИ. Решения двух человек. Решения, которое потенциально может восстановить влияние идеологии русского мира в Латвии — не с помощью танков и ракет, а посредством действий, которые в настоящее время допускает закон. И именно поэтому этот вопрос не является формальным. Это вопрос конституционного характера — о самоопределении государства, о его информационном пространстве и о его будущем», — заявил Смилтенс.

По мнению заявителей, оспариваемые нормы, устанавливающие обязанность общественных электронных СМИ создавать программы радио и телевидения определенного объема на языках национальных меньшинств, умаляют значение латышского языка как единственного государственного языка в демократическом обществе и создают угрозу государственной безопасности.

Поэтому, по их мнению, данные нормы не соответствуют положениям преамбулы Конституции о «латышском языке как единственном государственном языке» и статье 4 Конституции.

В свою очередь, советник Юридического бюро Сейма Лаура Ямбушева заявила в Конституционном суде, что контент общественных медиа на языках национальных меньшинств является важной альтернативой российскому информационному пространству и помогает снижать влияние пропаганды и дезинформации.