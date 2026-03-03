Baltijas balss logotype
«Придется закрыть» - эксперт о Rail Baltica 3 14800

Наша Латвия
Дата публикации: 03.03.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: «Придется закрыть» - эксперт о Rail Baltica

Айварс Стракшас, в 2005-2019 гг. член правления Latvijas Dzelzceļš, а ныне член совета Latvijas Gāze, в интервью Neatkarīgā, выступил c критикой знаменитой железнодорожной стройки века.

«В ЕС существуют разные градации, – рассказывает господин Стракшас, – уровни скорости для поездов. Rail Baltica запланирована на том уровне, который составляет до 249 километров в час, и это считается скоростным поездом. Следующий, самый высокий уровень был бы гораздо дороже».

«Если проект не экономический, а политический, то и в таком случае нужно понимать, откуда он будет финансироваться, – рассуждает А.Стракшас, – Потому что это само себя не профинансирует. Значит, все время придется откуда-то брать деньги. Этот проект слишком велик, чтобы три маленьких государства Балтии без проблем могли его финансировать. Ведь пострадают все другие сферы – образование, здоровье и т.д. Этот проект будет конкурировать со всеми остальными сферами, но он должен будет отдавать приоритет. Если не дадут денег на содержание, то его придется закрыть».

«Критикуется нынешний проект, что он не имеет добавленной стоимости, но и предложение политиков не создает добавленной стоимости. Это привело бы к еще большему замешательству, потому что нет еще никакого Северного пересечения. Можно было бы строить туннель. Но это еще не изучено. И ни о каком 2030 годе тогда речь не может идти. Если бы это был нормальный, частный проект, то было бы и нормальное, логичное решение – сначала построили бы линию из Эстонии через Саласпилс в Литву и только потом к ней прицепили бы все что угодно. После появления денег соединяют трассу с Центральным вокзалом, когда появляются деньги, потом соединяют с аэропортом, потом с портом. А сейчас трассы еще совсем нет, и предложение политиков еще только увеличило бы хаос».

«Зачем финансировать трассу скоростного поезда для нужд военных перевозок? Это абсурдно. А еще много всяких противоречий и неприятностей. Будет только один путь. Значит, не будет там быстрого маршрута, потому что поезда должны будут меняться, они будут друг друга ждать в местах где можно разъехаться».

#железная дорога #транспорт #строительство #инфраструктура #критика #финансирование #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
