Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

День святой Екатерины: что обязательно сделать 7 декабря 0 443

Дом и сад
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: День святой Екатерины: что обязательно сделать 7 декабря

7 декабря православные христиане почитают святую Екатерину, которая жила в III-IV веках и пострадала за свою веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день называется Катерина Санница. Ранее праздник связывали с будущими свадьбами, а великомученицу считали покровительницей невест и молодых матерей.

 

7 декабря в православных храмах воздают почести великомученице Екатерине Александрийской. Из её жития известно, что она была очень образованной и благочестивой девушкой.

Встреча с сирийским монахом кардинально изменила жизнь молодой язычницы, которая, несмотря на сопротивление родственников, приняла крещение. Согласно преданиям, после этого таинства ей явился Христос во сне, вручив кольцо, которое стало её символом. Существует и другая версия, что этот перстень ей подарила Пресвятая Дева Мария.

В житии рассказывается о трагической судьбе Екатерины. По преданию, она пришла в языческое капище во время жертвоприношения, где находился император Максимин, известный своей жестокостью.

Смелая христианка обратилась к нему с призывом отказаться от идолов и принять православие. Восхищённый красотой девушки, правитель пытался убедить её вернуться к язычеству. Получив отказ, он приказал арестовать Екатерину, отправить в тюрьму и подвергнуть пыткам.

Согласно преданиям, одно из орудий пыток было разрушено ангелом. Жена Максимина, увидев это чудо, отреклась от идолов и приняла христианство. Обе были казнены по приказу императора.

Народный календарь: Катерина Санница

Праздник, посвящённый святой великомученице Екатерине, называли «Катеринин день», «Катерина Санница», «Катерина Женодавица». В старину в это время люди катались на санях. Санные пути были уже обкатаны, везде стояли вехи, указывающие путь, так что можно было отправляться в дорогу без страха заблудиться.

Зачинателями катаний на санях были молодожёны, которые справили свадьбу осенью. Они не катались одни — за ними следовал кортеж из родственников. Шумные празднования не устраивались, так как это время Рождественского поста, но радости себе не отказывали. В семьях, где не было больших саней, катались с горок.

В старину в это время люди развлекались игрой в снежки и лепкой снежных баб. В некоторых регионах нашей страны такие традиции сохранились и по сей день.

Катерина Санница: что можно делать

В день святой Екатерины наши предки с утра отправлялись в церковь. Они шли целыми семьями: с детьми и пожилыми родителями. Считалось, что святая великомученица помогает всем, кто в этом нуждается.

Пожилые люди молились о здоровье, среднее поколение искало поддержки в семейных отношениях и воспитании детей, а молодёжь обращалась к святой за молитвами о суженых. Неженатые парни просили святую даровать им хорошую спутницу жизни.

Незамужние девушки в молитвах делились своими мечтами. Каждая из них хотела встретить достойного человека, который мог бы стать опорой и поддержкой. В ночь на Катерину Санницу барышни гадали на суженых. «Орудием» гадания служила заранее приготовленная веточка яблони, которую клали под подушку, загадывая желание увидеть во сне будущего мужа.

Катерина Санница: народные приметы

По погоде на Катерину Санницу можно предсказать, какой будет зима. Если день выдался ясным, впереди ожидаются долгие морозы. Если же с утра кругом слякоть и туман, то холода задержатся.

Что нельзя делать на Катерину Санницу

Поскольку праздник святой Екатерины совпадает с Рождественским постом, 7 декабря (24 ноября по старому стилю) запрещено употреблять пищу животного происхождения, включая молоко и яйца.

Наши предки считали, что на Катерину Санницу нельзя ссориться, заниматься тяжёлым физическим трудом, уборкой в доме и рукоделием. Также они были уверены, что не стоит задерживаться в гостях и необходимо успеть вернуться домой до темноты.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео