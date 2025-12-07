7 декабря православные христиане почитают святую Екатерину, которая жила в III-IV веках и пострадала за свою веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день называется Катерина Санница. Ранее праздник связывали с будущими свадьбами, а великомученицу считали покровительницей невест и молодых матерей.

7 декабря в православных храмах воздают почести великомученице Екатерине Александрийской. Из её жития известно, что она была очень образованной и благочестивой девушкой.

Встреча с сирийским монахом кардинально изменила жизнь молодой язычницы, которая, несмотря на сопротивление родственников, приняла крещение. Согласно преданиям, после этого таинства ей явился Христос во сне, вручив кольцо, которое стало её символом. Существует и другая версия, что этот перстень ей подарила Пресвятая Дева Мария.

В житии рассказывается о трагической судьбе Екатерины. По преданию, она пришла в языческое капище во время жертвоприношения, где находился император Максимин, известный своей жестокостью.

Смелая христианка обратилась к нему с призывом отказаться от идолов и принять православие. Восхищённый красотой девушки, правитель пытался убедить её вернуться к язычеству. Получив отказ, он приказал арестовать Екатерину, отправить в тюрьму и подвергнуть пыткам.

Согласно преданиям, одно из орудий пыток было разрушено ангелом. Жена Максимина, увидев это чудо, отреклась от идолов и приняла христианство. Обе были казнены по приказу императора.

Народный календарь: Катерина Санница

Праздник, посвящённый святой великомученице Екатерине, называли «Катеринин день», «Катерина Санница», «Катерина Женодавица». В старину в это время люди катались на санях. Санные пути были уже обкатаны, везде стояли вехи, указывающие путь, так что можно было отправляться в дорогу без страха заблудиться.

Зачинателями катаний на санях были молодожёны, которые справили свадьбу осенью. Они не катались одни — за ними следовал кортеж из родственников. Шумные празднования не устраивались, так как это время Рождественского поста, но радости себе не отказывали. В семьях, где не было больших саней, катались с горок.

В старину в это время люди развлекались игрой в снежки и лепкой снежных баб. В некоторых регионах нашей страны такие традиции сохранились и по сей день.

Катерина Санница: что можно делать

В день святой Екатерины наши предки с утра отправлялись в церковь. Они шли целыми семьями: с детьми и пожилыми родителями. Считалось, что святая великомученица помогает всем, кто в этом нуждается.

Пожилые люди молились о здоровье, среднее поколение искало поддержки в семейных отношениях и воспитании детей, а молодёжь обращалась к святой за молитвами о суженых. Неженатые парни просили святую даровать им хорошую спутницу жизни.

Незамужние девушки в молитвах делились своими мечтами. Каждая из них хотела встретить достойного человека, который мог бы стать опорой и поддержкой. В ночь на Катерину Санницу барышни гадали на суженых. «Орудием» гадания служила заранее приготовленная веточка яблони, которую клали под подушку, загадывая желание увидеть во сне будущего мужа.

Катерина Санница: народные приметы

По погоде на Катерину Санницу можно предсказать, какой будет зима. Если день выдался ясным, впереди ожидаются долгие морозы. Если же с утра кругом слякоть и туман, то холода задержатся.

Что нельзя делать на Катерину Санницу

Поскольку праздник святой Екатерины совпадает с Рождественским постом, 7 декабря (24 ноября по старому стилю) запрещено употреблять пищу животного происхождения, включая молоко и яйца.

Наши предки считали, что на Катерину Санницу нельзя ссориться, заниматься тяжёлым физическим трудом, уборкой в доме и рукоделием. Также они были уверены, что не стоит задерживаться в гостях и необходимо успеть вернуться домой до темноты.