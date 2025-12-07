Baltijas balss logotype
Утренний глоток этого сока зарядит энергией и расширит сосуды 0 336

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Утренний глоток этого сока зарядит энергией и расширит сосуды

Стакан свежевыжатого свекольного сока не только поможет проснуться утром, но и укрепит иммунную систему, а также нормализует артериальное давление. О пользе свеклы и её сока рассказала диетолог и специалист по здоровью Саманта Гринер.

 

По мнению Саманты Гринер, питательные вещества, содержащиеся в свекольном соке, способны защитить организм от простудных заболеваний в зимний период и активизировать работу мозга с утра.

«Сок из свеклы представляет собой настоящий концентрат полезных веществ, среди которых фолиевая кислота, минералы, а также витамины С, А и В6. Кроме того, он содержит азотсодержащие соединения, которые способствуют расширению сосудов и увеличению притока крови к мозгу, что улучшает его функционирование. Употребление сока утром помогает быстрее проснуться», — утверждает эксперт.

Свекольный сок также способствует нормализации артериального давления и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые антиоксиданты, такие как беталаины, обладают противовоспалительными свойствами и помогают очищать организм от токсинов, сообщает портал Only my health.

«Спортсмены часто выбирают свекольный сок. Активные вещества, содержащиеся в этом напитке, способствуют насыщению клеток кислородом. Однако следует помнить, что после отжима сок должен настояться 2-3 часа, а вводить его в рацион лучше небольшими порциями», — рекомендует Саманта Гринер.

Диетолог советует проконсультироваться с врачом перед тем, как регулярно включать свекольный сок в свой рацион. Из-за высокой концентрации питательных веществ он может вызвать аллергические реакции.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
