Аромат мандаринов, сочные дольки апельсинов и благородная горечь грейпфрутов — все это традиционно ассоциируется с зимой и празднованием Нового года. Цитрусовые фрукты создают атмосферу, наполняют энергией и делают вкус любимых блюд более ярким. В этой статье мы расскажем, как правильно выбирать эти фрукты, а также поделимся интересными фактами о них.

Апельсин

Апельсины считаются плодами богов. Согласно одному из мифов, Геракл похитил яблоки гесперид, которые росли в саду Атланта. Существует версия, что эти «яблоки» на самом деле были апельсинами. Впрочем, вряд ли древнегреческий герой сильно повредил урожай, так что плодов хватило бы на всех.

Апельсин — это универсальный фрукт: его можно нарезать и подать на фруктовой тарелке или использовать для украшения праздничного коктейля оранжевым ломтиком. Этот цитрус прекрасно гармонирует с запеченной птицей, придавая мясу утки или курицы сочность и мягкость.

Также апельсин можно использовать в десертах, таких как пироги и торты. И, конечно, из этого фрукта легко выжать сок — сладкий, с легкой кислинкой, что является отличным способом взбодриться холодным зимним утром!

Грейпфрут

В зависимости от цвета мякоти, горечь грейпфрута может варьироваться от менее до более интенсивной.

Белый грейпфрут считается менее сладким, чем его красный аналог, но в нем также меньше горечи. Этот фрукт можно употреблять в сыром виде или использовать в кулинарии: белые плоды прекрасно сочетаются с рыбой, морепродуктами и курицей. Как и в случае с апельсином, из грейпфрута легко выжать сок, так как он состоит на 92% из сока.

Главное правило выбора грейпфрута простое: плод должен быть тяжелым — это свидетельствует о его сочности. Хорошо, если на кожуре есть легкий румянец: такой фрукт точно спелый и сладкий. В холодильнике грейпфрут может храниться до трех недель, но его вкус раскрывается лучше при комнатной температуре, поэтому перед употреблением лучше достать его заранее.

Лимон

Запах спелого лимона ощущается даже сквозь кожуру.

Еще один универсальный цитрус: лимоны добавляют не только в чай, воду и другие напитки, но и в разнообразные блюда — от салатов и горячих блюд до супов и десертов. Всего несколько капель лимонного сока могут подчеркнуть вкус еды или любимого коктейля. Обычно плоды лимона небольшие, однако самый крупный в мире экземпляр (попавший в Книгу рекордов Гиннесса) весил 5 кг 265 г. Чтобы выбрать сочный и не слишком кислый лимон, понюхайте его: аромат должен ощущаться даже через кожуру. Кстати, не стоит бояться покупать зеленый лимон — он тоже спелый и готов к употреблению.

Лайм

Этот цитрус обладает более насыщенным, слегка горьковатым вкусом, который придает блюдам и напиткам особую пикантность.

Лаймом украшают коктейли и выпечку, его можно использовать для маринада. В мексиканском штате Юкатан из лайма даже готовят суп — это считается национальным блюдом. При выборе лаймов обращайте внимание на кожуру: она должна быть гладкой и плотной, а цвет — от темно-зеленого до зеленовато-желтого.

Мандарин

Истинный символ Нового года и один из самых любимых зимних фруктов. Запах мандарина вызывает приятные детские воспоминания, а его яркий цвет способен скрасить даже самый серый день.

В мире существует около 200 сортов мандаринов. Плоды могут отличаться не только по форме и размеру, но и по вкусу. Основной сорт, который поставляется в этот период из Турции — «Сатсума», а из Марокко — «Клементины».

Мандарины прекрасно чувствуют себя при температуре +3…+6 °C. Не забывайте периодически проверять их состояние: если фрукт начал портиться, смело выбрасывайте его, так как он может «заразить» остальные плоды.

Помело

Настоящий гигант среди цитрусовых! Средний вес помело составляет 1–2 кг. В Юго-Восточной Азии, откуда родом помело, вес плода может достигать 10 кг. Обычно мякоть очищают от внутренних пленок и подают на тарелке с чайной ложкой. В Малайзии, Филиппинах и Китае помело активно используют в кулинарии: этот цитрус часто встречается в салатах и соусах. Из него также делают десерты и цукаты. При выборе помело ориентируйтесь на вес плода: чем он тяжелее, тем сочнее. Хранить экзотический фрукт лучше при комнатной температуре.