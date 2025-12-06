Baltijas balss logotype
В прошлом году в большинстве районов Риги не посадили ни одного нового дерева

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В прошлом году в большинстве районов Риги не посадили ни одного нового дерева
ФОТО: LETA

В прошлом году в большинстве районов Риги не было высажено ни одного дерева, свидетельствует «Отчёт о реализации Стратегии устойчивого развития Риги до 2030 года и Программы развития Риги на 2022–2027 годы», рассмотренный на этой неделе в Комитете по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы, сообщает LETA.

Согласно отчёту, в 2024 году число деревьев, посаженных самоуправлением, увеличилось. На основании собранной информации от департаментов и ООО «Rīgas meži» сделан вывод, что всего самоуправлением было высажено 1123 дерева.

Также отмечается, что в городской среде важно внедрять решения, основанные на природных подходах, которые не только снижают интенсивность жары, но и улучшают качество воздуха, способствуют биологическому разнообразию и повышают устойчивость города к климатическим вызовам. Поэтому в 2024 году в городской среде было высажено 851 дерево, из которых 695 — в парках.

Больше всего новых деревьев появилось в недавно созданном парке «Пруды Скансте» — 670 деревьев. В центральной части города в прошлом году было высажено 80 деревьев.

В Болдерае было посажено 23 дерева, в Саркандаугаве — 20, на Тейке — 18, а в Гризинькалнсе — 12.

В ряде районов — Иманта, Агенскалнс, Торнякалнс, Зиепниеккалнс, Авоты — было посажено лишь по несколько деревьев, а в большинстве районов не высажено ни одного нового дерева.

#Латвия #экология #деревья
  • A
    Aleks
    7-го декабря

    Борцы за зелёные бумажки,а не за зелёную энергию и зелёную экономику.😂Что тут не ясного?!

  • JB
    Janis Berzin
    6-го декабря

    Зато сколько было срублено деревьев из-за строительства "остро необходимых" для столицы и горожан велодорожек никто не считал?

