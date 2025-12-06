Baltijas balss logotype
Протестующие в Лондонском Тауэре измазали витрину с короной кремом и яблочным десертом 0 292

В мире
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

В Лондонском Тауэре в субботу были задержаны четверо протестующих, которые измазали витрину с государственной короной пищевыми продуктами, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Ответственность за акцию взяла на себя малоизвестная организация Take Back Power, описывающая себя как ненасильственное движение гражданского сопротивления.

Витрина, в которой находится государственная корона, была измазана заварным кремом и яблочным десертом.

«Великобритания сломлена. Мы пришли сюда, к национальным сокровищам, чтобы вернуть себе власть», – заявил один из протестующих в опубликованном в интернете видео, призвав присоединяться к движению.

Пока полиция проводила расследование, Зал драгоценностей Тауэра был закрыт для посетителей.

Организация Take Back Power заявила, что провела акцию, чтобы потребовать от правительства создания постоянного собрания граждан — Народной палаты — которой были бы предоставлены полномочия «облагать налогом чрезмерное богатство и исправлять ситуацию в Великобритании».

#полиция #налоги #Лондон #правительство
