Посольство КНР в США: продажи оружия Тайваню приближают военный конфликт в регионе.

Продажи оружия Тайваню администрацией президента США Дональда Трампа приближают конфликт в регионе. Об этом заявил СМИ официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Такие действия не смогут предотвратить неизбежного провала "независимости Тайваня"», — высказался дипломат.

Лю Пэнъюй прокомментировал данные Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности при Министерстве войны США об общей стоимости поставленного Тайваню оружия в 11 миллиардов долларов. По мнению дипломата, поддержка Вашингтоном Тайваня путем его вооружения обернется обратным эффектом.