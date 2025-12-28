Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лавров пригрозил Европе и напомнил о жестком ответе России 3 1694

В мире
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лавров пригрозил Европе и напомнил о жестком ответе России
ФОТО: Global Look Press

Лавров выступил с угрозами и заявил о "сокрушительном ответе РФ".

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о сокрушительном ответе России в случае нападения на нее в интервью по итогам 2025 года, которое цитируют мировые СМИ.

Лавров подчеркнул, что «для непонятливых политиков в Европе», которым покажут это интервью, он повторяет в очередной раз: «опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно».

Напомним, что до начала войны в Украине президент РФ Владимир Путин уверял, что нападать на Украину не будет.

Читайте: Война в Украине закончится до 15 января! Россия станет Северной Кореей - раввин Хабада

Читайте нас также:
#Украина #война #интервью #Европа #угрозы #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
3
0
2
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • АП
    Алексей Попович
    28-го декабря

    Сразу вспомнились слова Германа Геринга - „Конечно, народ не хочет воевать. Но, в конце концов, политику определяют те, кто у власти, а народ легко пойдет, куда погонят, хоть при демократии, хоть при фашистской диктатуре, хоть при парламентаризме, хоть при коммунистах. Голосуют они или нет, людей всегда можно склонить к тому, чего хотят правители. Это просто. Нужно только сказать, что враг готовится напасть, и заткнуть рот пацифистам, объявив их инагентами“ Надо полагать, что руководство России и Европейских стран читало интервью с Герингом.

    4
    3
  • З
    Злой
    28-го декабря

    Не надо было людей в доме культуры жечь и добивать ввползавших.

    47
    8
  • Д
    Добрый
    Злой
    28-го декабря

    Кто тебя заставлял?

    0
    9
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео