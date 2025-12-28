Лавров выступил с угрозами и заявил о "сокрушительном ответе РФ".

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о сокрушительном ответе России в случае нападения на нее в интервью по итогам 2025 года, которое цитируют мировые СМИ.

Лавров подчеркнул, что «для непонятливых политиков в Европе», которым покажут это интервью, он повторяет в очередной раз: «опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно».

Напомним, что до начала войны в Украине президент РФ Владимир Путин уверял, что нападать на Украину не будет.

