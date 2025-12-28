Война закончится раньше 15 января 2026 года, потому что так хотят "серьезные люди в США и на Западе", — рассказал главный раввин Днепропетровска Шмуэль Каминецкий. Он уточнил, что война может закончиться еще раньше, чем 15 января. "Говорю вам это не как раввин или пророк", подчеркнул он, сославшись на информированные источники.

«15 января будем праздновать. Это будет уже после окончания войны. Как война только закончится, весь мир, хороший, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда, и будет большой жизни тут. И это начнется прямо в 2026 году. Я вам это говорю не как пророк, не как раввин. Это мнение тоже больших людей в Америке и в Европе, которые понимают это мнение», - признался духовный лидер украинского движения Хабад (штаб квартира расположена в городе Нью-Йорк, США - прим.).

"Украину ждет прекрасное будущее. А Россия превратится в Северную Корею", - подчеркнул Шмуэль Каминецкий.

Шмуэль Каминецкий, главный раввин города Днепра и Днепропетровской области, а также председатель правления Объединённой еврейской общины Украины, заявил, что будет сделано всё возможное, чтобы люди захотели вернуться в Украину — даже те, кто покинул страну в трудные времена. Он подчёркивает: задача не просто в восстановлении инфраструктуры, а в создании новой среды — открытой, устойчивой и безопасной. По его словам, формируется Украина нового типа, где уважают идентичность каждого, где есть перспектива, порядок и развитие. «Мы понимаем, насколько важно, чтобы человек чувствовал себя нужным, защищённым и уверенным в завтрашнем дне. Наша цель — сделать так, чтобы Украина стала именно такой страной. Страной, в которую хочется не просто вернуться, а строить здесь будущее», — отметил он. Шмуэль Каминецкий подчеркнул, что многое зависит от совместной воли общества, международной поддержки и новых управленческих подходов. И именно сейчас закладывается фундамент того, каким будет этот образ будущей Украины.

Шмуэль Каминецкий — главный раввин города Днепра и Днепропетровской области, глава правления Объединённой еврейской общины Украины. Родители Шмуэля Каминецкого репатриировались из СССР в 1946 году. Сам он родился в Израиле, учился в США у Любавического ребе (7-й и последний ребе Хабада; главный раввин РФ Берл Лазар также является представителем Хабад в России). В Днепропетровск Каминецкий прибыл в качестве посланника Любавического ребе в 1990 году.

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий заявил, что война завершится до 15 января 2026 года. «Я уверен, что война закончится еще раньше 15 января. Для меня главное, чтобы люди не сомневались в этом, потому что, как мы говорили, если у людей будут сомнения и люди не будут верить в это, они могут отталкивать от нас это окончание войны. Мы должны быть открыты к этому, мы должны знать, что это происходит, и тогда это станет реально и возможно. Это уже решено, это будет. Но мы можем своими руками все испортить. января», — сказал он. Напомним, в октябре Каменецкий утверждал со ссылкой на «великих людей в США и Европе», что война закончится 15 января.

