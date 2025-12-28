Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о перемирии между Россией и Украиной возле ЗАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сообщение опубликовано на странице агентства в X.

«Генеральный директор Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый временный "период молчания" с целью восстановления передачи электроэнергии», — подчеркивается в публикации.

Гросси сообщил о начале «важнейших» ремонтных работ линий электропередачи, обеспечивающих снабжение ЗАЭС, после установления режима локального прекращения огня. По словам гендиректора МАГАТЭ, восстановительные работы продлятся несколько дней.