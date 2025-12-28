Baltijas balss logotype
Финский экзамен по гражданству можно будет сдать на шведском языке 1 577

В мире
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Детки в стране Суоми рождаются в меньшем количестве, чем это нужно.

Детки в стране Суоми рождаются в меньшем количестве, чем это нужно.

На постоянное жительство из других стран переехало около 46 900 человек.

Финляндия вводит экзамен на гражданство. Тест на гражданство призван оценить знания функционирования и основных принципов финского общества, а также прав и обязанностей человека.

Достаточные социальные знания могут быть подтверждены успешной сдачей вступительного экзамена в университет на одном из госязыков. Лица, получившие высшее образование на финском или шведском языке освобождаются от сдачи теста на гражданство.

– Условия получения гражданства уже были ужесточены. Введение экзамена на гражданство ещё больше укрепляет подход, согласно которому для получения гражданства необходимо доказать успешную интеграцию в финское общество и знание его ценностей, – прокомментировала нововведения министр внутренних дел Мари Рантанен (ИФ).

За организацию теста будет отвечать миграционная служба Migri. Он будет проводиться в электронном виде на финском или шведском языке. Комментарии к законопроекту принимаются до февраля.

По состоянию на конец ноября население республики составляло 5 656 394 человека. В период с января по ноябрь этого года в Финляндию из других стран переехало около 46 900 человек. Это почти на 13 000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число жителей Финляндии увеличилось примерно на 20 400 человек, и в основном этот прирост был обеспечен за счёт иммиграции. Было зарегистрировано чуть более 42 200 новорождённых. Число смертей превысило число рождений почти на 11 600.

#образование #гражданство #Финляндия #язык #интеграция #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    28-го декабря

    В Латвии экзамен на гражданство можно сдать на иврите,поэтому Финляндия латышам не указ...😀😂

    5
    4

Видео