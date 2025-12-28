Разногласия между Макроном и Мерцем обострились из-за предложения главы Пятой республики возобновить диалог с российским лидером Путиным. Об этом пишет Der Spiegel.

В материале говорится, что, похоже, шаг французского лидера не был согласован с Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать это, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией.

Der Spiegel также отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами становится сложно маскировать. Их прямое столкновение уже не кажется невозможным.