Нетаньяху улетел в США 2 185

В мире
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нетаньяху улетел в США
ФОТО: Global Look Press

Нетаньяху встретится с Трампом во Флориде 29 декабря.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в США, где должны состояться его переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Встреча намечена на понедельник 29 декабря.

По данным Kan, Нетаньяху планирует обсудить с американским президентом вопросы, связанные с переходом ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, участием Турции в международных силах для палестинского анклава, а также возможную атаку на связанные с производством Ираном ракет объекты.

Ожидается, что глава израильского кабмина пробудет в США пять дней, проведя во время визита ряд дополнительных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее стало известно, что Нетаньяху потерял поддержку всех ключевых лиц администрации Трампа, кроме самого президента, который, впрочем, тоже хотел бы «чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас».

#Иран #США #Израиль #Турция #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    28-го декабря

    Трамп принял иудаизм в 2015 году,взял деньги на выборы у сионистов в размере 250 млн.долларов и готов взять ещё 250 млн.,чтобы стать президентом снова вопреки конституции и продолжать поддерживать сионистов Израиля и Америки,чтобы выполнять все заказы Нетаньяху,но в США развернулась серьезная борьба против израильского лобби в США и местных сионистов,которые работают в интересах чужого государства. А если ты патриот своего государства,то сразу становишься или антисемитом или путинистом(все зависит от страны и обстоятельств внутри ) Уже дошло до того,что израильская общественная организация,,Стопантисемитизм,,объявила журналиста Карлсона Главным антисемитом США... Совсем оборзели нации,но народ Америки становится ,,антисемитом,,все больше и больше и таких как Карлсон все больше и больше. И не только среди простого народа,но и среди конгрессменов ,сенаторов,армии,разведки и т. д. И это радует.

    1
    3
  • A
    Aleks
    28-го декабря

    Когда вы говорите о справедливости в отношении жителей Газы,то вас объявляют врагом Израиля. Если вы говорите о человечности,то вас называют террористом. Сейчас трудно быть христианином и человеком. Паоло Консильо. 👽🔯😈

    2
    2

Видео