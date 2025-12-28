"Мы должны сделать это у себя, а затем обсуждать с соседями возможности расширения".

Вице-министр обороны Бронюс Беляускас говорит, что Польша также рассматривает возможность создания на своей территории военного полигона, который позволил бы более тесно сотрудничать с Литвой. По его словам, примеров такого совместного взаимодействия в Европе практически не существует.

„Вместе с нашими польскими союзниками мы будем говорить о расширении; поляки также видят возможность создания полигона на своей территории. В Европе подобных примеров нет“, — сказал Беляускас.

Вице-министр сказал это в понедельник в Лаздийском районе на встрече с жителями Капчяместиса, аргументируя необходимость появления полигона именно в этом городке.

Как позже пояснил Беляускас, Польша не исключает возможности создания полигона на своей территории после того, как Литва продемонстрирует прогресс в создании объекта в Капчяместисе.

„Мы должны сделать это у себя, а затем обсуждать с соседями возможности расширения. Думаю, в январе вы услышите новости, так как министр встретится с польским коллегой и они затронут этот вопрос“, — отметил вице-министр.

Он добавил, что военные двух стран должны решить, как именно объединить полигоны или обеспечить их эффективное соседство в приграничной зоне.

На прошлой неделе после объявления Госсоветом по обороне (VGT) планов по созданию в Капчаместисе полигона размером с бригаду, советник президента Дейвидас Матулёнис подчеркнул, что защите Сувалкского коридора будет уделяться особое внимание со стороны Литвы, Польши и НАТО. В Министерстве охраны края также отметили, что полигон у границы „открывает возможности для сотрудничества с армией соседней страны“.

«Вероятно, в приграничной полосе — тут должны сказать военные, и наша литовская армия, и польская, — как они видят возможности объединения полигонов или их расположения в непосредственной близости друг от друга“, – отметил Беляускас.

Кроме того, Беляускас старался убедить жителей аргументом о том, что полигон в Капчяместисе создаст эффект сдерживания для Беларуси, у которой неподалеку находится Гожский полигон. Он подчеркнул, что в других местах Литвы практически нет необходимых для полигона 15 тысяч гектаров государственной земли.

Для учреждения полигона необходимо принять закон. По словам вице-министра, это будет сделано весной.

В полигон планируется инвестировать 100 млн евро.