Согласно данным Министерства торговли США, экономический рост в стране в третьем квартале составил 4,3% по сравнению с 3,8% в предыдущем квартале. Такой результат превзошел ожидания и стал самым высоким показателем роста американской экономики за последние два года.

Отчет показал, что, несмотря на замедление роста рынка труда и обеспокоенность инфляцией, потребительские расходы выросли на 3,5% в годовом выражении по сравнению с 2,5% в предыдущем квартале.

В течение 2025 года экономика Соединенных Штатов испытывала серьезное давление из-за введенных Дональдом Трампом кардинальных перемен в торговой и миграционной политике, а также урезания бюджетных расходов.

И хотя это привело к резким колебаниям в некоторых областях, таких как импорт и экспорт, в целом экономика, вопреки прогнозам, сохранила устойчивую динамику.

Объявленные показатели оказались значительно выше ожидаемых, при том, что большинство аналитиков прогнозировали годовой темп роста на уровне около 3,2%.

По мнению аналитиков, рост потребительских расходов в третьем квартале года был обусловлен увеличением расходов на медицинские услуги.

Импорт, который уменьшает общий показатель роста, продолжил снижаться из-за введенных президентом Трампом пошлин на поставки в США.

В то время как экспорт, который ранее резко упал, восстановился, увеличившись на 7,4%. Государственные расходы также выросли, благодаря тратам на оборону.