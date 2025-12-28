Baltijas balss logotype
США входят в 2026 год со стабильно растущей экономикой 2 443

Бизнес
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: ВВП увеличивается благодаря политике республиканцев.

ВВП увеличивается благодаря политике республиканцев.

Объявленные показатели оказались значительно выше ожидаемых, свидетельствует статистика.

Согласно данным Министерства торговли США, экономический рост в стране в третьем квартале составил 4,3% по сравнению с 3,8% в предыдущем квартале. Такой результат превзошел ожидания и стал самым высоким показателем роста американской экономики за последние два года.

Отчет показал, что, несмотря на замедление роста рынка труда и обеспокоенность инфляцией, потребительские расходы выросли на 3,5% в годовом выражении по сравнению с 2,5% в предыдущем квартале.

В течение 2025 года экономика Соединенных Штатов испытывала серьезное давление из-за введенных Дональдом Трампом кардинальных перемен в торговой и миграционной политике, а также урезания бюджетных расходов.

И хотя это привело к резким колебаниям в некоторых областях, таких как импорт и экспорт, в целом экономика, вопреки прогнозам, сохранила устойчивую динамику.

Объявленные показатели оказались значительно выше ожидаемых, при том, что большинство аналитиков прогнозировали годовой темп роста на уровне около 3,2%.

По мнению аналитиков, рост потребительских расходов в третьем квартале года был обусловлен увеличением расходов на медицинские услуги.

Импорт, который уменьшает общий показатель роста, продолжил снижаться из-за введенных президентом Трампом пошлин на поставки в США.

В то время как экспорт, который ранее резко упал, восстановился, увеличившись на 7,4%. Государственные расходы также выросли, благодаря тратам на оборону.

#импорт #США #Дональд Трамп #торговля #экспорт #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • п
    прохожий
    28-го декабря

    А европейская колония ?

    2
    0
  • АП
    Алексей Попович
    28-го декабря

    Может Трамп все делает правильно?

    2
    2

