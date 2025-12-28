Гуманоидные роботы G1 от китайской компании Unitree Robotics сделали новый шаг в популяризации технологий, выступив на большой концертной сцене. Во время шоу в рамках концертного тура исполнителя Ван Лихома в Чэнду группа этих машин в ярких костюмах исполнила синхронный танец вместе с живыми танцорами, продемонстрировав впечатляющую координацию движений.

Выступление прошло на арене, вмещающей 18 000 зрителей, и было чрезвычайно позитивно воспринято публикой. Как отмечается на сайте артиста, это редкий случай интеграции роботов-танцоров в живое музыкальное шоу, где передовые технологии органично дополняют выступление. Многие поклонники назвали этот момент одним из самых креативных в туре, подчеркнув гармоничное сочетание музыки и инженерии. Реакция в социальных сетях также была восторженной, с комментариями о том, что китайские роботы достигли нового уровня, научившись танцевать как профи.

Параллельно с шоу-бизнесом Unitree продолжает развивать бытовое применение своих роботов. Компания недавно анонсировала новые функции, которые пока находятся в разработке. Новейшая разработка Unitree, робот G1, становится не просто высокотехнологичным инженерным изделием, но и культурным феноменом, который восхищает своими возможностями.

Термин «Роботы» был введен в оборот Карелом Чапеком в своей пьесе «Россумские Универсальные Роботы», опубликованной в далеком 1920-м году. С тех пор о человекоподобных машинах написали все или почти все мировые фантасты, а три закона робототехники, предложенные писателем Айзеком Азимовым, считаются непреложной истиной, как будто бы разумные машины уже существуют. До искусственного интеллекта роботам еще далеко, но это не мешает им вовсю изобретаться и активно использоваться.