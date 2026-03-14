Политика образования Латвии направлена на полное вытеснение русского языка из школ. Между тем Салдусская средняя школа, заявляя, что «мы активно изучаем русский язык», уже много лет уделяет повышенное внимание изучению этого иностранного языка, сообщают Новости ТВ3.

Сообщая о новостях школьной жизни, Салдусская средняя школа в начале недели опубликовала информацию о том, что вместе с армянскими и литовскими подростками у учеников 10-го класса впервые онлайн прошёл урок химии на русском языке. Такое сообщение неприятно удивило министра образования и науки, сообщает ТВ3.

«То, что этот проект происходит и русский язык используется как основа для международного сотрудничества, — конечно, автономный выбор школы. Но со своей стороны я должна сказать, что, конечно, печально, что коллектив школы, возможно, не чувствует и не видит более широкий контекст. Мы уважаем автономию школы и педагога, но она должна идти рука об руку с ответственным отношением к общей внешней политике государства и национальной безопасности», — говорит министр образования и науки Даце Мелбарде.

После интереса со стороны ТВ3 о том, почему химия должна преподаваться на русском языке, слова «на русском языке» были удалены. Директор Салдусской средней школы Инга Манкус поясняет — текст был исправлен, чтобы избежать недоразумений:

«На самом деле это не изучение химии на русском языке, а наоборот. На русском языке — как я могу рассказать о том, что я делаю на химии».

Такие дополнительные занятия, которые проходят на русском языке, ученики могут посещать добровольно. Их проведение является инициативой учителя русского языка. При этом, отметив, что учительница имеет украинское происхождение, директор указывает, что цель — улучшить качество изучения русского языка.

«Салдус — чрезвычайно латышский город, где язык национальных меньшинств на улицах вообще нигде нельзя услышать. Может быть, где-то в семьях говорят. И именно поэтому этим детям нужен, как и для любого иностранного языка, практический опыт применения», — объясняет Манкус.

Забота об укреплении знаний русского языка в Салдусской средней школе проявляется в то время, когда завершён переход на обучение только на латышском языке, а с первого сентября этого года уже нельзя будет начинать изучать русский язык как второй иностранный. На это обращает внимание председатель комиссии Сейма по образованию.

«Государство очень, очень чётко обозначило свой путь и также то, что государство не будет финансировать изучение языка государства-агрессора. Это не соответствует выбранному нами курсу. (TV3: И как тогда вы оцениваете такие действия школы?) Какой у меня может быть оценка, если мы поощряем развитие русского языка?» — заявила председатель комиссии Сейма по образованию Агита Зариня-Стуре.

Похожее мнение высказывает и представляющий оппозицию Чеслав Батня, который был директором Адажской средней школы: «Я как руководитель учреждения не допустил бы такой ситуации, потому что, на мой взгляд, это связано с соблюдением этических норм — что мы поддерживаем язык государства-агрессора. Но, очевидно, у школы были свои аргументы, почему это делать».

Чтобы улучшить изучение русского языка, в этом учебном году Салдусская средняя школа, используя международную сеть сотрудничества eTwinning, реализует ещё один проект. В нём на русском языке обсуждается безопасное использование интернета. Два проекта были и в прошлом учебном году — «Калейдоскоп путешествий: поездки в страны, где живут друзья» и «Путешествие в мир праздников».

Данные показывают, что Салдусская средняя школа — единственное учебное заведение Латвии, которое реализует эти проекты параллельно английскому языку также и на русском. Из более чем 240 проектов в этом учебном году на русском языке реализуются два. Так же было и в прошлом году.

Повышенное внимание обучению русскому языку в Салдусской средней школе уделяется давно. В архиве её сайта есть запись 2018 года, то есть через четыре года после аннексии Крыма, в которой школа с радостью сообщает, что «утверждён новый международный проект программы Erasmus+ “Мы активно изучаем русский язык”». Таким образом планировалось повысить мотивацию учеников изучать русский язык и совершенствовать знания.

До объединения школ это была Салдусская 2-я средняя школа, открывшая двери в конце 1970-х годов. Русский язык здесь звучал часто, потому что когда-то обучение проходило на двух потоках — латышском и русском.

На вопрос, не сложилось ли исторически так, что русский язык здесь в почёте, директор Манкус отвечает: «По-моему, нет. Если я не ошибаюсь, русский поток как таковой в этом здании закончился четверть века назад. Достаточно большой промежуток времени, чтобы нам приписывать что-то подобное».

В то же время директор подчёркивает, что Салдусская средняя школа уже сейчас предлагает в качестве альтернативы русскому языку немецкий и французский.