Один из самых богатых футболистов современности 41-летний португалец Криштиану Роналду за последние несколько месяцев сделал ряд инвестиций в различные проекты.

Так, в конце 2025 года Роналду инвестировал в поисковый сервис с использованием искусственного интеллекта Perplexity AI. К слову, стартап Perplexity основал уроженец Беларуси Денис Ярац с несколькими партнерами в США.

В феврале 2026-го Роналду купил 25% акций испанского клуба «Альмерия», который выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. А в марте стало известно, что португалец инвестировал $7,5 млн в дочернюю компанию производителя пищевых добавок Herbalife.

Ранее Криштиану Роналду стал первым в истории футбола игроком – долларовым миллиардером. Его общее состояние достигло $1,4 млрд.