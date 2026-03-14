Куда инвестирует Роналду?

Дата публикации: 14.03.2026
Один из самых богатых футболистов современности 41-летний португалец Криштиану Роналду за последние несколько месяцев сделал ряд инвестиций в различные проекты.

Так, в конце 2025 года Роналду инвестировал в поисковый сервис с использованием искусственного интеллекта Perplexity AI. К слову, стартап Perplexity основал уроженец Беларуси Денис Ярац с несколькими партнерами в США.

В феврале 2026-го Роналду купил 25% акций испанского клуба «Альмерия», который выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. А в марте стало известно, что португалец инвестировал $7,5 млн в дочернюю компанию производителя пищевых добавок Herbalife.

Ранее Криштиану Роналду стал первым в истории футбола игроком – долларовым миллиардером. Его общее состояние достигло $1,4 млрд.

