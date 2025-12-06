Латвийское общественное медиа (LSM) планирует потратить 25 000 евро на проведение исследований радиоаудитории, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию с сайта Бюро по надзору за закупками.

Цель закупки — получить на национальном уровне репрезентативные данные о представленных на радиоволнах средствах массовой информации и их доле на рынке, а также об объёме охваченной аудитории и изменениях этого объёма в различные периоды исследования.

Победитель тендера должен будет проводить исследования латвийского медиарынка в 2026, 2027 и 2028 годах.

В рамках исследований необходимо будет проводить опросы радиоаудитории с использованием компьютеризированных телефонных интервью и онлайн-анкетирования, охватывая примерно 9000 респондентов в год.

Отчёт о полученных данных необходимо будет предоставлять ежеквартально.

Обосновывая необходимость исследования, LSM отмечает, что каналы Латвийского радио в линейном эфире достигают значительной аудитории, и единственный способ её оценить, а также проанализировать охват различных продуктов Латвийского радио в линейной трансляции — это приобрести внешнее исследование по данным радиоаудитории. По словам LSM, это также является основным источником данных о привычках и тенденциях потребления линейного радио в Латвии в целом.

Напомним, что с нового года будет прекращено вещание русского Латвийского радио 4 / Домской площади.