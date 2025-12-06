Baltijas balss logotype
Чтобы понять, кто слушает госрадио, потратят 25 000 евро

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чтобы понять, кто слушает госрадио, потратят 25 000 евро

Латвийское общественное медиа (LSM) планирует потратить 25 000 евро на проведение исследований радиоаудитории, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию с сайта Бюро по надзору за закупками.

Цель закупки — получить на национальном уровне репрезентативные данные о представленных на радиоволнах средствах массовой информации и их доле на рынке, а также об объёме охваченной аудитории и изменениях этого объёма в различные периоды исследования.

Победитель тендера должен будет проводить исследования латвийского медиарынка в 2026, 2027 и 2028 годах.

В рамках исследований необходимо будет проводить опросы радиоаудитории с использованием компьютеризированных телефонных интервью и онлайн-анкетирования, охватывая примерно 9000 респондентов в год.

Отчёт о полученных данных необходимо будет предоставлять ежеквартально.

Обосновывая необходимость исследования, LSM отмечает, что каналы Латвийского радио в линейном эфире достигают значительной аудитории, и единственный способ её оценить, а также проанализировать охват различных продуктов Латвийского радио в линейной трансляции — это приобрести внешнее исследование по данным радиоаудитории. По словам LSM, это также является основным источником данных о привычках и тенденциях потребления линейного радио в Латвии в целом.

Напомним, что с нового года будет прекращено вещание русского Латвийского радио 4 / Домской площади.

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го декабря

    госрадио никто не слушает -- Радио активно слушают автоводители, вот среди них и надо проводить опрос. Но на это столько денег не нужно. Просто при проверки документов на право вождение автомобиля можно задать только 1 лишний вопрос : "КАКОЕ РАДИО СЛУШАЕТЕ?".

    2
    0
  • полосатый конь
    полосатый конь
    6-го декабря

    Человек ! Будь бдителен и осторожен ! Не подключай свой мозг к непроверенным источникам информации ! А то, внезапно заскачешь, прямо на улице. С кастрюлей на голове, наслушавшись радио.

    9
    3
  • Е
    Ехидный
    6-го декабря

    зачем пускать на ветер такие бабки !!! и без опросов понятно ,что госрадио никто не слушает !!!!!!

    37
    5
