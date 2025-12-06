Baltijas balss logotype
Как вернуть себе голос после простуды: простые шаги к выздоровлению 0 153

Люблю!
Дата публикации: 06.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Как вернуть себе голос после простуды: простые шаги к выздоровлению

Простуда часто приходит с неприятным спутником — осипшим или вовсе пропавшим голосом. Это может сильно выбить из колеи, особенно если ваша работа или повседневная жизнь связана с активным общением. Почему голос пропадает во время болезни и как его восстановить, рассказал терапевт Андрей Крапивин.

Причины потери голоса

Простуда — это одно из самых распространенных заболеваний. Один из неприятных симптомов, сопровождающих болезнь, — потеря голоса или охриплость. Почему это может происходить?

  1. Воспаление гортани — во время простуды вирусы могут вызывать воспаление слизистой оболочки гортани, что приводит к отеку и раздражению голосовых связок. «Это воспаление затрудняет их нормальное функционирование, что и становится причиной охриплости или полной потери голоса», — рассказывает наш эксперт.

  2. Кашель — частый кашель, сопровождающий простуду, и напряжение голосовых связок может травмировать их.

  3. Аллергические реакции — иногда симптомы простуды могут быть вызваны аллергией, которая также приводит к воспалению и отеку гортани.

Главное правило — тишина и увлажнение

Самое важное, что вы можете сделать для своего голоса — это дать ему отдохнуть. Постарайтесь как можно меньше говорить, а лучше всего — соблюдать полный голосовой покой. Это значит:

  • Никаких шепотов! Шепот напрягает голосовые связки даже больше, чем обычная речь.

  • Избегайте разговоров по телефону.

  • Если нужно что-то сказать, говорите тихо и короткими фразами.

Также важно обильное питье. Сухость — главный враг воспаленных голосовых связок. «Пейте много обычной теплой воды. Также отлично подойдут чаи с ромашкой, липой, шалфеем. Они обладают противовоспалительными свойствами. Вспомните классический рецепт из детства молока с медом. Напиток помогает смягчить горло и успокоить кашель. Только убедитесь, что у вас нет аллергии на мед», — рассказывает врач.

Избегайте слишком горячих или холодных напитков, газированных и алкоголя — они могут раздражать горло.

Что еще поможет облегчить состояние

Чтобы помочь связкам быстрее восстановиться, полоскайте горло теплыми солевыми растворами (1 чайная ложка соли на стакан воды) или отварами трав (ромашка, шалфей, липа). Они помогут снять воспаление и очистить горло. Лучше делать это несколько раз в день. «Хорошо смягчают специальные леденцы для горла. Выбирайте с натуральными компонентами (ментол, эвкалипт, мед), которые смягчают горло и облегчают дискомфорт. Важно не перегружать горло раздражителями, поэтому на этот период лучше откажитесь от курения (даже пассивного) и старайтесь не находиться в задымленных местах. Помещения проветривайте чаще, поставьте в комнату увлажнитель», — советует Андрей.

Когда стоит обратиться к врачу

В большинстве своем осиплость после простуды проходит сама по себе в течение нескольких дней. Однако, бывают случаи, когда лучше обратиться к специалисту, чтобы не усугубить ситуацию. Вас должно насторожить, если:

  • Голос не восстанавливается в течение 1—2 недель.

  • Появилась сильная боль в горле, которая не проходит.

  • Затрудненное дыхание.

  • Высокая температура, которая держится долго.

  • Кровь в мокроте.

«Восстановление голоса — это процесс, который требует времени и бережного отношения. Слушайте свое тело, давайте ему отдохнуть, и ваш голос обязательно вернется к вам во всей красе», — резюмирует врач.

Читайте нас также:
#медицина #врач #голос #восстановление #простуда #лечение #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
