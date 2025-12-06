В летнем домике Райниса и Аспазии в Юрмале открылась выставка «Слияние» Гиты Спринце, студентки отделения фото- и видеопроизводства Латвийского колледжа культуры, которая объединит поэзию и экофеминизм.

Выставка «Слияние» исследует взаимосвязь женщин и природы с точки зрения экофеминизма, подчёркивая связь женщин с природой и их отношение к патриархальной структуре. Экспозиция состоит из четырёх работ: семи фотографий латышских поэтов, созданных с использованием форм листьев деревьев, мохового ковра с видеопроекцией, а также аудиозаписей стихов. На выставке также представлено эссе куратора Аманды Кауфмане о поэзии Аспазии и зарождении экокритики в Латвии.

Фотопортреты отражают образ женщины в природе, побуждая нас задуматься о стойкости, цикличности и природе как о постоянной силе, с которой мужчина не находится в иерархических отношениях, а тесно переплетен. Как отмечает художница Гита Спринце: «„Слияние“ визуально отображает взаимосвязь женщины и природы, подчёркивая как хрупкость обеих, так и способность противостоять навязываемому обществом восприятию».

На выставке представлены проекции рукописей и интерпретации стихотворений Аспазии «Dzeltens zars», «Putekļu lietutiņš», «Lūpu ķēju», раскрывающие связь поэтессы с природой, символикой и внутренним миром женщины. На выставке также представлены стихи Мадары Линны Эвалде, Анны Аузины, Иветы Ратиники, Кристы Анны Бельшевицы, Эвелины Анджане и Греты Волкович.

Выставка открыта для посещения до 1 марта 2026 года.