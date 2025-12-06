Эти оладьи — золотая середина между десертом и завтраком выходного дня. Они мягкие, ароматные, с легкой ноткой корицы. Тыква придает им бархатную текстуру и невероятный цвет.

Рецепт

Ингредиенты:

тыква 250 г творог 350 г яйцо 1 шт. сахар 50 г мука 3-4 ст. л корица ⅓ ч. л. соль ванилин

Приготовление

Очистите тыкву от семян, запеките в микроволновке 5-7 мин, или в духовке, пока станет мягкой. Остудите и достаньте мякоть. В миске соедините творог, яйцо, соль, сахар, мякоть тыквы, ванилин и корицу. Добавьте муку, начните с 2 ст. л., затем корректируйте количество и ориентируйтесь на густоту теста, оно должно быть кремовым, не жидким. Перебейте блендером, чтобы получить нежную однородную массу. Обжарьте оладьи на сковороде с каплей масла, на медленном огне, под крышкой. Удобно формировать их из кондитерского мешка, ведь так они получаются ровными и аккуратными. Затем допеките в духовке 10 мин при 180°C, чтобы получить идеальную текстуру. Подавать такие оладьи можно с любым соусом, например, сметаной с медом, карамелью, йогуртом или даже соленой рикоттой, если хочется гастрономического контраста. А чашка кофе или теплого какао сделает этот завтрак похожим на маленький праздник.

Тыквенные творожные оладьи — это простой и ароматный десерт. Они будто напоминают, что даже самый пасмурный день становится светлее, если на кухне пахнет теплом и корицей.