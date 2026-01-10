Гипертоникам приходится пить таблетки для снижения давления постоянно. Но как это сочетается с алкоголем? Спросили у нарколога.

Для многих проводить старый год и выпить за новый — неизменная традиция. Даже люди, которые постоянно принимают лекарства, несовместимые с алкоголем, начинают сомневаться: а точно ли нельзя или все-таки немножко можно? Вот что на это отвечает врач.

«Прием лекарств лучше никогда не смешивать с употреблением алкоголя. Этанол может усиливать или ослаблять эффекты некоторых препаратов, — рассказывает „Доктору Питеру“ нарколог Елена Куркова.

Как правило, алкоголь усиливает побочные эффекты и ослабляет полезное действие лекарственных средств. Иногда взаимодействие лекарственных средств с метаболитами этанола (продукты его распада. — Прим. ред.) может быть непредсказуемым и даже опасным для жизни».

Эксперт назвала три самых частых последствия, к которым может привести одновременный прием лекарств и алкоголя.

Передозировка

Некоторые алкогольные напитки могут усиливать всасывание препаратов, из-за чего концентрация лекарственных веществ резко повышается и может случиться передозировка.

Снижение эффективности лекарства

Алкогольные напитки (как правило, крепкий алкоголь) повышают продукцию слизи, которая обволакивает поверхность органов желудочно-кишечного тракта. Она защищает слизистую от действия алкоголя, но одновременно препятствует всасыванию лекарств, что приводит к снижению терапевтического эффекта.

Нагрузка на печень

Совместный прием лекарств и алкоголя усиливает токсическое действие на печень, приводя к различным ее заболеваниям. Кроме того, алкоголь может блокировать или усиливать работу ферментов печени, которые участвуют в метаболизме лекарственных средств. Это также вызывает передозировку лекарствами либо снижает эффективность терапии.

Можно ли выпить, если с утра принял таблетку от давления

«Принцип лечения гипертонической болезни предполагает постоянный прием гипотензивных препаратов, а следовательно, в организме постоянно присутствует лекарственное вещество. Поэтому ответ на вопрос, когда можно выпить после таблетки от давления, только один: никогда», — говорит Елена Куркова.

Взаимодействие гипотензивных препаратов с алкоголем непредсказуемо. Вначале алкоголь оказывает сосудорасширяющий эффект, что может привести к резкому снижению артериального давления, обмороку, коллапсу, выраженной слабости и головокружению. Но по мере снижения действия алкоголя и накопления продуктов его распада происходит обратное действие — сужение сосудов, с последующим скачком повышения артериального давления.

Кроме того, состояние гипертоника часто усугубляют соленые закуски, пища, богатая специями, усилителями вкуса. Чрезмерное содержание соли в таких продуктах провоцирует задержку жидкости в организме, что повышает артериальное давление».

Алкоголь и антидепрессанты

Еще одно непредсказуемое сочетание, которого нужно избегать.

«Алкоголь сам по себе является депрессантом, в связи с чем нивелирует терапевтическое действие этих препаратов. А трициклические антидепрессанты совместно со спиртным резко усиливают седативное действие», — отвечает врач.

Но есть и более тяжелые последствия. Так, некоторые антидепрессанты (ингибиторы МАО) под воздействием алкоголя увеличивают риск повышения артериального давления и аритмии. Кроме того, все подобные препараты достаточно гепатотоксичны, поэтому их сочетание с алкоголем еще сильнее бьет по печени.

Алкоголь и статины

И снова в первую очередь удар на себя принимает печень. Дело в том, что статины дают дополнительную нагрузку на этот орган, а алкоголь все только усугубляет.

«Даже единичный совместный прием спиртного и статинов способен повредить печень, — предупреждает врач. — Кроме того, алкоголь способен снижать эффективность статинов, что приводит к накоплению „вредного“ холестерина с последующими нарушениями сердечно-сосудистой системы. Уже не говоря о том, что спиртное само по себе вызывает риск сердечно-сосудистых заболеваний, с которыми борются статины, включая ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт».

Алкоголь и седативные препараты

«Седативные препараты (например, бензодиазепины) подавляют центральную нервную систему, и алкоголь усиливает этот эффект, — отмечает нарколог. — В результате появляется сонливость, реакции и мыслительные процессы замедляются, человек быстро пьянеет, нарушается координация, дыхание становится угнетенным, то есть медленным и неглубоким. В тяжелых случаях такое сочетание может привести к потере сознания, остановке дыхания и мозговой коме», — говорит Елена Куркова.

Алкоголь и лекарства для лечения диабета

Сочетание алкоголя с сахароснижающими препаратами считается опасным, так как этанол в процессе своего превращения снижает уровень глюкозы в крови.

«Гипогликемия — это состояние, при котором уровень глюкозы падает, а клетки организма не получают достаточную энергию для жизнедеятельности. Таким образом, совместный прием алкоголя и лекарства от диабета может в конечном счете закончиться гипогликемической комой», — предупреждает врач.

Алкоголь и препараты для разжижения крови

Аспирин, варфарин, клопидогрел, тикагрелор и другие антикоагулянты, которые применяют для профилактики тромбоза, опасно сочетать с алкоголем.

«Повышается риск внутренних кровотечений различной локализации и степени выраженности, и, соответственно, возникнет реальная угроза для жизни человека», — говорит Елена Куркова.

Алкоголь и антибиотики

По словам врача, такое сочетание в разы негативнее влияет на печень, приводит к повреждению ее клеток вплоть до печеночной недостаточности. К тому же спиртное снижает эффективность антибиотиков, удлиняя курс лечения.

«Важно понимать, что содержание лекарств в крови сохраняется даже после прекращения курса лечения. Некоторое время антибактериальные действующие вещества сохраняют активность в крови. Поэтому нужно воздержаться от приема алкоголя в течение нескольких дней или даже недель после окончания терапии», — отмечает врач.

Лекарства, замедляющие метаболизм алкоголя

Есть ряд лекарств, из-за которых организм медленнее перерабатывает алкоголь. Например, некоторые антибиотики (метронидазол), цефалоспориновые препараты (цефтриаксон, цефабол и др.), противогрибковые (гризеовульфин), сульфаниламиды (бисептол).

«Прием таких препаратов нарушает работу фермента альдегиддегидрогеназы, который помогает вывести алкоголь из организма. В итоге даже малые дозы спиртного при совместном приеме с лекарствами могут вызвать тошноту, рвоту, слабость, головокружение и мучительную головную боль. А в особо тяжелых случаях — изменения сердечной деятельности, перепады артериального давления, аритмию и даже нарушение дыхания или появление судорог», — говорит врач.

Поэтому совмещать такие лекарства со спиртным крайне нежелательно, это может реально угрожать здоровью и даже жизни.

Итак, опасность сочетания алкоголя и лекарств в том, что оба эти компонента, встретившись в организме человека, могут повести себя непредсказуемо.

«Конечно, чисто символическая доза шампанского или конфета с ликером, скорее всего, не навредят, но где гарантия, что человек сможет на этом остановиться? Поэтому не стоит проводить эксперименты ради сиюминутного удовольствия», — подчеркивает Елена Куркова.

Заболевания, при которых опасна даже капля алкоголя:

хронический панкреатит;

язвенная болезнь желудка и поджелудочной железы;

рефлюкс-эзофагит;

любая патология печени (хронический вирусный гепатит, алкогольная болезнь печени, неалкогольная жировая болезни печени);

хронические воспалительные заболевания кишечника.

А как насчет легкого вина или безалкогольного пива? Врач отвечает: при перечисленных болезнях эти напитки тоже противопоказаны.

«Они имеют высокий гликемический индекс и способствуют активной выработке инсулина. А это сильная нагрузка на хронически больную поджелудочную железу, что может привести к развитию сахарного диабета у подавляющего большинства любителей выпить. Поэтому от употребления слабоалкогольных и безалкогольных напитков этой категории пациентов следует тоже отказаться», — говорит Елена Куркова.

Противопоказано спиртное при заболеваниях сердца и энцефалопатии: из-за токсического воздействия на органы алкоголь еще сильнее ухудшает состояние.